Tennis, terzo titolo Junior Next Gen per Basilone. A Mestre finale del trofeo Faraguna

A Rovereto Nicolas Lyam Basilone del Tennis Bibione fa suo il terzo titolo dello Junior Next Gen. Con 4 incontri si è aggiudicato il seeding. Stavolta però il campioncino ha trovato pane per i suoi denti e ha rischiato la sua imbattibilità che dura da oltre un anno. Con la testa di serie numero uno, stranamente non era lui il favorito ma l’anconetano Ulisse Bari, e, proprio con lui il match clou si è concluso al terzo set. Sotto per 6/4 ha reagito pareggiando con un 6/1 e nel long tie-break il classico 10-8 ha premiato il bibionese. Ora i trofei sono 3. Parma, Verona e Rovereto. Prossima tappa ad agosto con i macroarea.

Altra tacca internazionale per il maestro del Tc Venezia Paolo Lazzari che vince in Croazia un altra tappa del circuito dell’International Tennis Federation. Nel singolo ha superato l’austriaco Fleischmann, poi il tedesco Balke, in semifinale il connazionale Claudi e in finale lo spagnolo Flor de la Morena. Tutti incontri vinti in due set. Nel doppio con il romano Antonio Claudi hanno messo alle loro spalle avversari provenienti da: Serbia, Austria, Lituania e Germania.

Alla Canottieri Mestre di San Giuliano c’è, alle 17.30, la finale del Trofeo Faraguna per giocatori di 3^ categoria. Finale tra Matteo Boetto Bernath e Francesco Baretta del Green Garden.

Sono un’ottantina i tennisti iscritti al torneo di Santa Maria di Sala, maschile e femminile di 3^ categoria, gestiti da Maria Doschinescu e Giovanni Napolano. Sono 11 le gare in programma, oggi la prima alle 16 e le altre a seguire.

Al Tc Venezia torneo maschile e femminile di terza categoria diretto da Paolo Lazzari e coordinato da Matteo Rossetto. Inizia sabato 25 e sono 40 i disputandi.

A Fossalta di Portogruaro c’è la 6^ Edizione del Momorial Luca d’Orologio, maschile e femminile di 3^ categoria che inizia il 26 con 104 contendenti coordinati da Rinaldo Tassile.

A Mirano dal 2/7 al 10/7 torneo di 4^ maschile e femminile con scadenza iscrizioni il 30/6.

Sempre dal 2 luglio a Portogruaro torneo giovanile dai 10 ai 14 anni. Iscrizioni entro le ore 12 del 30 giugno.