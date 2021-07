Tennis, finali del torneo giovanile al Davis di Mestre

Si conclude domenica 4 luglio al Davis di Mestre il torneo giovanile dai 12 ai 16 anni maschile e femminile condotto da Matteo Rossetto e Oscar Carraro, a cui hanno partecipato una novantina di giocatori. Dalle 10.30, in contemporanea sui 4 rossi, sono in corso le evoluzioni dei giovani dagli under 12 agli under 14 maschili e femminili. L’under 16 maschile dalle 11.30 chiude la kermesse.

A Fossalta di Portogruaro sotto la guida di Rinaldo Tassile c’è il 5° Open Memorial Luca D’Orologio, con un centinaio di tennisti. Domenica 4 luglio 4 gli incontri in programma dalle ore 18.00.

A Camponogara scadono alle ore 12 del 01/07 le iscrizioni per il torneo di 3^ categoria maschile diretto da Mirco Condon sotto la supervisione di Alessandra Gislon. Novanta i giocatori in lizza. Domenica 4 si gioca dalle ore 10 alle 18.00 con 5 incontri di 4^ categoria.

Al tennis Club Venezia nel prossimo weekend torneo Rodeo fino ai giocatori di massima categoria 3.1 maschile e femminile. Kermesse diretta da Matteo Rossetto. Gare che iniziano alle ore 10.45 e finali che si terranno non prima delle 16.30 che chiuderanno le fatiche dei 42 partecipanti.

A Porto Santa Margherita dal 03/07 torneo di 3^ categoria maschile e femminile. Iscrizioni Via mail prorogate: info@tennisclubpsm.it.

Dal 09/7 al 21/7 a Santa Maria di Sala competizione di 3^ categoria maschile e femminile Memorial Baldi Pomiato giunta alla sua 38^ Edizione. Iscrizioni entro il 07/07 ore 12 via mail a: info@tennissala.it.

Al Tc Portogruaro dal 10/7 torneo giovanile dai 10 ai 14 anni iscrizione entro le ore 12 del 08/07 all’indirizzo mail: tcportogruaro@gmail.com.

Al Tc Davis di Mestre Via Bixio dal 16/7 torneo di 3^ categoria maschile e femminile. Iscrizioni entro le ore 12 del 14/7 via mail a: tennis.davis.mestre@gmail.com.

Torneo giovanile alla Canottieri Mestre dal 17 al 27/7 Memorial Guido Donzella per ragazzi e ragazze dai 12 ai 16 anni diretto da Roberto De Rossi, iscrizioni entro le ore 12 del 15/7 via mail a: tennis@canottierimestre.it.

A Portogruaro dal 20/7 al 01/8 torneo di 3^ categoria maschile e femminile, iscrizioni entro le ore 12 del 18/7 all’indirizzo: tcportogruaro@gmail.com.

Al Tc Dolo Open femminile Trofeo Crown diretto da Vasile Marchitan con 1.000 € di montepremi. Iscrizioni fino alle 3.1 ore 12 del 22/7 per le seconda ed eventuali prima categoria entro le ore 19 del 25/7 via mail a: tennisdolo@gmail.com.

A Bibione dal 30/7 Torneo Open Trofeo Avis maschile e femminile condotto da Jury Basilone con 1.500€ di montepremi. Iscrizioni entro le ore 20 del 27/7 via mail a: tennisbibionebeach@hotmail.com.