Tennis: ultima sfida tra veterani a Camponogara e finali dell'Hot Shot, giovanile a Spinea

A Camponogara ultima finale del 1° torneo veterani maschile e femminile. Sono stati 63 i giocatori in lizza diretti da Silvia Condon e Alessandra Gislon. Giovedì 19 alle ore 17.30 l’ultima finale, quella over 50 tra Luca Berton della Canottieri Mestre con il cittadellese Stefano Bizzotto. Quest’ultima gara chiude il sipario su 15 giorni di gare appassionanti che hanno visto i tennisti veneti gettare il cuore oltre l’ostacolo. Tanto fair play che ha ripagato di soddisfazione il circolo organizzatore, fortemente voluto da Mirco Condon.

Al Tc Arca 974 di Spinea, fino al 20 agosto, è in scena la terza edizione del giovanile denominato Hot Shot. Ben 15 i draw in programma tra singolari maschile e femminile e doppi maschile, femminile e misto. Sono 95 le iscrizioni a questi eventi curate da Enrico Bartolamei e Federica Vinci. Ultimi due giorni di finali.

Questo il programma di giovedì 19/8. Alle 15 doppio femminile under 14 Montagnini Materozzi-Pavanello Santi. Alle 16 under 10 maschile Vettori-Disegna, quella femminile tra Scagliarini-Marcolin; under 12 femminile Franzoi-Soltoianu. Alle 17.15 under 12 maschile Voltarel-Terzo; Under 14 femminile Agostini-Cavasin; under 14 maschile Sartori-Benedetti. Alle 18.30 under 16 maschile, il draw più combattuto con ben 22 partecipanti: se lo contenderanno i favoriti Scantamburlo-Mariutto; under 16 femminile Friso-Trevisan; doppio misto under 14 Modenese Montagnini-Demin Eleuteri.

A Ca’ del Moro torneo open maschile dal 20/8 con 3.000€ di montepremi, dirige Eugenio Bologna con una cinquantina di tennisti in lizza.

Dal 20/8 al 05/09 a Noventa di Piave Diego Boer conduce il 5° Nicola Vazzoler per giocatori fino al 2.7. Sono 113 i tennisti che si contenderanno l’ambito trofeo.

Dal 25/8 al 12/9 al Tc Portogruaro Open Maschile e femminile diretto da Rinaldo Tassile con 3.000€ di montepremi. Iscrizioni fino ai 3.5 entro le ore 12 del 23/8 per i giocatori fino ai 2.8 il giorno 25 per gli altri le ore 12 del 27/8 via mail: tcportogruaro@gmail.com.

Molto attesa la Junior Cup Bibione che andrà in scena dal 28/8 al 05/09 per ragazzi e ragazze dai 10 ai 16 anni. Iscrizioni entro le ore 12 del 26/8 via mail: tennisbibionebeach@hotmail.com oppure via whatsapp al n° 334-9317773.

Al Tc Dolo dal 28/8 al 5/9 torneo giovanile maschile e femminile dai 10 ai 16 anni diretto da Alberto Tacchetto trofeo Decathlon Mestre. Iscrizioni via mail entro le ore 12 del 26/8 all’indirizzo: tennisdolo@gmail.com.

A Camponogara dal 28/8 al 12/09 Torneo di 4^ categoria maschile Trofeo Impianti Fornea iscrizioni entro le ore 12 del 26/8 via mail: tccamponogara@libero.it