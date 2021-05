Tennis, gli esiti del giovanile di Bibione e gli altri tornei in corso

Per l’attività giovanile si è appena conclusa a Bibione una kermesse settimanale, con i giovani dai 12 ai 14 anni coordinati da Jury Basilone e Rinaldo Tassile. Vediamo com’è andata.

Nell’under 12, per il maschile Nicoletti Edoardo del Plebiscito con il triestino Federico Giordano; nel draw rosa la vicentina Bianca Crovari con Benedetta Rossi Balotta. Nell’under 14 il draw più gettonato, il veronese Edoardo Dolcetta Capuzzo in due set sul pordenonese Luca Wood. Nel femminile la vicentina Anna Trevisan sulla veneziana dell’Arca 974 Maddalena Tonolo.

Al Republic di Jesolo è appena iniziato il torneo Open Maschile e Femminile, sulla quale durata sicuramente avrà un’estensione, sia per il centinaio di iscritti che per la pioggia data per tutta la settimana. Hanno guadagnato l’accesso al draw di terza: Luca Chiandotto del Noventa di Piave, Marco Fortin della Barchessa di Casale Sul Sile, Alberto Zoggia del Green Garden di Mestre, Matteo Pasqual del Foxalta ed i giocatori di casa Stefano Santin, Mattia Enrico Santin e Riccardo Stocco.

Nel settore femminile avanzano Giorgia Spolaor del Green Garden, la goriziana Sophie Parente, la triestina Anna Pampanin, Aurora Vignaduzzo del Latisana. Players coordinati da Alessandro Mior.

Al Tc Dolo è iniziato l’Open Maschile Trofeo Studio Menin con 150 tennisti che si protrarrà fino al 5/6 diretto da Andrea Spolaore con la supervisione di Alessandra Gislon. Dopo il battage dei Non Classificati, è in corso il draw intermedio di 4^ dove sono in corsa: il modenese Andrea Beneventi, Enrico Naletto e Simone Muffato dell’Arca 974 di Spinea, Emiliano Castagna dello Sporting Club, i patavini Francesco Rizzi e Michele Mazzetto, Nicola Gorla del Tc Venezia, Massimiliano Rubin del Camponogara, Giovanni Bugno del brenta Sport, nonchè i giocatori di casa: Luca Minotto, Marco Bigon, Giampietro Bodini, Riccardo Pasqualetto e Marco Burighel.





Allo Sporting Mestre 12° Memorial Ermanno Orler Vincenzo Tonicello coordinerà il draw azzurro dei tennisti dalla 1^ alla 4^ categoria, che si terrà dal 15/5 al 31/5. Quindi le adesioni a questo Open maschile dovranno pervenire via mail all’indirizzo asdsportingmestre@gmail.com, entro il 13/5 fino ai 2.8 e per i restanti entro il 20/5.