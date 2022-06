Tennis, tornei in corso al Davis di Mestre e all'Arca 974 di Spinea

Al Davis è iniziato il giovanile, che si protrarrà fino al 12 giugno, per tennisti dai 12 ai 16 anni coordinati da Rocco Romano e Matteo Rossetto. Sono 90 i giocatori in lizza che hanno dato vita a battaglie epiche. La più tosta quella tra i pari classifica 4.6 Riccardo Aggio e Gabriele Zampieri, che hanno giocato dalle 15.00 all 17.30: gara vinta sul filo di lana da parte del dolese Zampieri sul giocatore del Tc Mestre col punteggio di 7/6 5/7 11/9. Le partite di oggi si svolgono dalle 15.30 alle 20.00 circa.

Sono 113 i giovani coordinati dal duo Vinci all’Arca 974 di Spinea. Otto i draw in svolgimento che si dovrebbero concludere il 10 giugno. Tre le gare odierne di lunedì: alle 16 entra in campo il campione bibionese Nicolas Lyam Basilone, fresco vincitore anche all’Eurosporting Cordenons, contrapposto al patavino Orazio Maragno; alle 17 Sofia Santon del Dolo con Anna Schiavetto del Dopolavoro Ferroviario di Treviso, giocatrice quest’ultima seguita con interesse dai selezionatori regionali, e alle 18 per l’under 16 Alessandro Zecchini del Tc Mestre con il patavino Marco Buja.

Prosegue l’onda giovanile con la competizione giunta alla numero 52 del Beppino Bovo di Mirano. Dall'11 al 19 giugno dagli under 12 agli under 16 le categorie in lizza coordinate da Adriano Toniolo. Iscrizioni entro le ore 12 del 9 giugno.

Per gli adulti il prossimo torneo utile sarà alla Canottieri Mestre trofeo Faraguna Assicurazioni per giocatori fino ai 3.1. Draw solo maschile con 800 euro di montepremi. Iscrizioni fino alle ore 12 del 16 giugno.