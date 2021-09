Tennis, al memorial Nicola Vazzoler si impone Filippo Andrini

A Noventa di Piave si è concluso il 5° Memorial Nicola Vazzoler. Diego Boer e Andreas Cunial hanno condotto questa kermesse per giocatori con classifica fino al 2.7. Sono stati 115 i tennisti che si sono dati tenzone sui rossi di via Guaiane. Su tutti l’opitergino Filippo Andrini con tessera dell’Ormelle che ha regolato il trevigiano dell’Open Park Villorba Carlo De Nardi. Sono bastati due soli set per far vedere che Andrini può andare avanti nella categoria pro e che il suo livello vale 3 gradini in più nel ranking.

Terzi posti per l’under 18 Daniel Buffa e per Riccardo Opi entrambi del Green Garden di Mestre. Nel corso del torneo si sono distinti: Riccardo Mastromarini del Portogruaro, Andrea Morando del Noventa, Antonio Dona’ del Foxalta e Lorenzo Cescon dell’Olivera Conegliano. Hanno presenziato alle premiazioni, il sindaco Claudio Marian e l’assessore allo sport Rosana Concetti, che hanno elogiato l’attività del club presieduto da Andreas Cunial.

Al Tc Portogruaro Open Maschile e femminile diretto da Rinaldo Tassile con 3.000€ di montepremi. Mario Rettore dovrà coordinare i 128 iscritti a questo importante evento. Quattro i posti disponibili nel main draw che inizierà lunedì 6. Nella giornata di lunedì questo l’ordine di gioco: alle 17 Vittoria Kalc –Carolina De Poli; alle 17.30 Maddalena Cibien-Aurora Vignaduzzo; 18.30 Giulia Bortolin-Sofia Mario; alle 19.30 Alberto Bovolenta-Francesco Sain; 20 Granzotto-Zvech Flaborea e alle 20 Vittoria Zorzi-Denise Pez. Confermata la presenza di Alessandro Ragazzi, fresco vincitore dell’Itf del Cairo.

A Camponogara dal 28/8 al 12/09 Torneo di 4^ categoria maschile Trofeo Impianti Fornea. Sono 90 i partecipanti coordinati da Mirco Condon ed Alessandra Gislon.

Al Tc Mira dal 04/9 al 12/9 torneo giovanile maschile e femminile dai 10 ai 16 anni diretto da Simone Zucchetti, con 120 iscritti.

Il circolo TENNIS CLUB ARCA 974 II Torneo 4° categoria "Don't Stop Me Now" dal 10/09/2021 al 24/09/2021 in Via Bennati, Spinea Singolare Femminile Maschile Doppio Misto via email tennis@arca974.it entro le ore 12 del 08/9.

A Ca’ del Moro torneo di 4^ categoria maschile e femminile diretto da Eugenio Bologna con la supervisione di Fabio Giaretta. Torneo che si svolgerà dall’11 al 19 Settembre. Iscrizioni entro le ore 12 del 09/09 all’indirizzo: tennisclubcadelmoro@gmail.com.

Dall’11 al 26/9 al Davis di Mestre torneo veterani maschile e femminile dai 35 ai 55enni.

Iscrizioni entro le ore 12 del 09/09 all’indirizzo: tennis.davis.mestre@gmail.com.