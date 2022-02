Tennis, al Green Garden weekend di ottavi del torneo Bnl

Al Green Garden per il primo torneo regular stagionale weekend battage. Sabato e domenica 30 partite che porteranno i tennisti del main draw dagli ottavi fino a completare i quarti di finale. In palio il titolo di 4^ categoria veneziano ed un biglietto per le finali regionali del circuito.

In questa settimana si sono svolti gli incontri serali che hanno fanno approdare i qualificati al main draw. Questa la situazione. Iniziando dalla parte superiore dove come favorito ad attendere il suo avversario c’è Matteo Tonicello dello Sporting Mestre. Uscirà dal vincente tra Paolo Emilio Rossi del Mira ed il giocatore di casa Stefano Buffa; Mauro Panizzo del Peseggia misurerà le ambizioni del pupillo di casa Francesco Giuffrè che ha già totalizzato tre vittorie. L’ultima nel derbyssimo under 16 con Andrea Moro conclusosi per 7/5 6/4.

Terence Santagà del Marcon è abbinato a Sebastian Bono del Chioggia, che nell’ultimo incontro ha spento gli entusiasmi del non classificato Federico Cegolon del Marcon. Altro giocatore di casa che si sta affermando nel panorama di 4^ è Nicolò Zavan: l’under 14 dovrà tenere a bada Nicola Gorla del Tc Venezia, giocatore di caratura superiore con buona esperienza.

Interessante l’incontro tra i veterani Carlo Compagno del Camponogara che è riuscito a mantenere la classifica di 4.2 contro Bruno Rettore del Portogruaro che invece non c’è riuscito. Rettore, presidente del suo club, ha affermato di essersi iscritto proprio per venire a visitare le strutture di Asseggiano e, a testare i campi in terra rossa coperti. I loro courts infatti sono in superficie sintetica, principalmente green set, che consentono un gioco molto diverso. Compagno, invece, sul clay è un vero leone e Rettore al suo esordio è riuscito a domare la verve di Nicola Zecchin. Un duello d’alta quota tra giocatori che superano i 190 cm e Zecchin che promette una stagione da protagonista.

Nella parte inferiore del seeding c’è il maestro di casa testa di serie numero due Matteo Pasqual che attende il winner tra Alessandro Zanon della Canottieri e l’under 18 del Mira Luca Dartora, che ha stoppato la corsa del Nc Marco Salmaso del Dolo. Mancano per completare il draw Andrea Silvestri del Green Garden con Luca Levorato del Bissuola quest’ultimo ha già liquidato due avversari, tra i quali il favorito del suo raggruppamento. Moreno De Rossi veterano dello Scorzè con Federico Medici Nc del Mira proveniente da 3 successi.

Nel femminile sono in lizza l’under 14 del club di casa Rachele Tono con Chiara Valentini del Dolo e Carlotta Tagliati dello Scorzè già vincitrice di 3 incontri con la home player Maria Lavinia Corezzola.

Gli incontri di doppio, nel maschile sono già alle semifinali. Nel maschile Smerghetto e Pasqual incroceranno le racchette di Giorgi e Delantone mentre Mihalich e Silvestri quelle di Causin e Zanon. In quello rosa Buscato e Cella contro De Faveri e Tono. Quindi dalle 09.30 alle 17.00 circa sabato e domenica battage per un posto agli ottavi.