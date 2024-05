Al Republic di Jesolo il giocatore del Tc Venezia Andrea Rizzo concede il poker

Al Republic di Jesolo la finale del torneo di 4^ categoria è di Andrea Rizzo. Tra i 62 contendenti coordinati da Alessandro Mior il migliore è risultato il lidense del Tc Venezia Andrea Rizzo giunto al suo 4° successo stagionale. Il giovane finalista jesolano Matteo Leonardo Vidotto non ancora diciottenne, ha evidenziato ampi margini di miglioramento, in particolare nella gestione del gioco. Dotato di ottima tecnica ed una buona movenza atletica Vidotto, evidenziata dalle sue cinque vittorie, non poteva contrastare quella esperienziale di Rizzo. Terzi posti per Alessandro Missana del Noventa di Piave e per il trevigiano Enzo Grassi del Silea. In evidenza con 5 vittorie il senese Filippo Bitozzi, con 4 Mario Stefano Spolverato del Panatta, con 3 Luca Scarabello dello Sporting Life Center e Lorenzo Rossi del Caorle.

Al Republic continuano i corsi di tennis ed i camp estivi. I giovani jesolani si stanno distinguendo in Veneto con l’under 12 che ha già vinto anche il primo incontro della fase regionale. Domenica 19 inizia la serie D e subito a confronto con gli amici trevigiani dello Sporting Life Center.

Tornei in corso

Fino al 18 Maggio a Porto Santa Margherita torneo di 3^ maschile e femminile coordinato da Lucio Geremia con 50 partecipanti. A Portogruaro dal 18/5 al 1/6 Tappa del Kinder Trophy Joy of Moving per giovani dai 10 ai 16 anni. Iscrizioni in atto fino alle 12 del 16 Maggio. Dirige Umberto Gerolin. Al Tc Dolo Dal 18 al 1/6 Open maschile Trofeo Leather Crown con montepremi di 6.000€. Fino ai 3.5 le iscrizioni entro le ore 12 del 16/5. A Vigonovo presso il Brenta Sport dal 18 al 29/5 torneo di 3^ categoria femminile diretto da Armando Giantin. Iscrizioni entro le ore 12 del 16/5.

Dal 25/5 al 09/6 3^ edizione degli Assoluti del Veneto, competizione Open che si svolgerà per la seconda volta consecutiva al Green Garden di Mestre. Sono 9.000€ il prize money complessivo. Vi si possono iscrivere tutti i giocatori e giocatrici tesserate per le società del veneto con cittadinanza italiana. Iscrizioni entro le ore 12 del 23/5 per i classificati fino ai 3.5. All’Arca di Spinea dal 25/5 al 07/6 c’è il Z-Gen torneo giovanile dai 10 ai 16 anni maschile e femminile. Iscrizioni entro le ore 12 del 23 Maggio.