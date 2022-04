Tennis, dal 1° maggio inizia il campionato regionale di serie D con 401 squadre

Saranno 401 le squadre di serie D di tennis in competizione nel Veneto. Il vertice della D1 maschile e femminile a giugno promuoverà le migliori alla serie C. Saranno in gara 33 i team maschili 9 veneziani, 6 veronesi e padovani, 4 vicentini e trevigiani, 2 i rodigini ed uno per i bellunesi. Per il tennis veneziano: Portogruaro nel girone 2; ben tre sorteggiate nel girone 3 con Tc Venezia, Mirano e Canottieri Mestre; Noventa di Piave solitaria nel 4; Green Garden Mestre e Tc Dolo nel girone 5; Chioggia e Mira nel 6. Per la D1 femminile 15 le squadre a confronto. Quattro le veneziane, 3 le veronesi e vicentine, due le trevigiane. Per il tennis veneziano: Santa Maria di sala nel Gir.1; Canottieri Mestre nel 2 e Arca 974 Spinea e Brenta Sport di Vigonovo.

Nella D2 maschile 48 le squadre di cui 7 le veneziane con: Mira, Santa Maria Di Sala, Sporting Club Mestre, Ca’ del Moro, Brenta Sport di Vigonovo, Foxalta e Caorle nello stesso girone. Nella D2 femminile 26 di cui le veneziane: Tc Fossò, Camponogarese, Green Garden Mestre, Dolo, Marcon e Portogruaro nello stesso girone.

Nella serie D3 maschile sono 78 i team maschili di cui 15 le veneziane in lizza. Green Garden Mestre A e B, Ca’ Del Moro A e B, Canottieri Mestre, Tc Fossò, Portogruaro, Ancora Meolo e Chioggia assieme, ed ironia della sorte nello stesso girone: Fossalta di Portogruaro, Camponogarese, Mirano, Noventa di Piave e Mira. Nel femminile essendo il primo step d’ingresso delle competizioni a squadre e sono ben 74 le formazioni al via. Per Venezia: Mirano, Green Garden con tre formazioni, Chioggia, Ca’ Del Moro, Dolo, Fossalta di Portogruaro Tc Venezia A e B, Portogruaro, Noventa di Piave, Pol. Bissuola Mestre, Santa Maria di Sala, Arca 974 Spinea, Scorzè, Mira, Tc Davis e Tc Mestre. La D4 maschile, primo step con 127 squadre che tenteranno la scalata.

Al Republic di Jesolo torneo di seconda categoria dal 7 al 15 Maggio con 1.000 di montepremi. Iscrizioni entro le ore 12 del 4 maggio posti limitati a 50 nel maschile anche per i giocatori di 3^ e 4^ e per il femminile massimo a 20.