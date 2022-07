Tennis, Memorial D'Orologio alle semifinali

A Fossalta di Portogruaro c’è la 6^ edizione del Memorial Luca D’Orologio, maschile e femminile di 3^ categoria con 124 contendenti coordinati da Rinaldo Tassile. Competizione giunta alle semifinali. Questi gli orari di oggi 8 luglio. Alle ore 10 vera Vinatzer Valduga con Francesca Da Re. Alle 19.00 Matilde Dall’Antonia con Alessia Baraldo e alle 21.00 le due semifinali maschili: Graziano Battello-Dino Todesco e Gianmarco Amore-Brandon Loglio.

A Portogruaro è iniziato il torneo giovanile dai 10 ai 14 anni con 74 iscritti, coordinati da Rinaldo Tassile. Cinque gli incontri odierni a partire dalle ore 17.30.

Domenica ore 10 al Green Garden ultimo appello per la promozione in B2 per il team di Via Asseggiano. Ospiti i Romagnoli del Modena, a raccolta tutti i tifosi del club per sostenere il team che avrà bisogno di tutto il supporto.

A Mirano fino al 10/7 torneo di 4^ maschile e femminile con 150 contendenti. Conduce Adriano Toniolo supervisione di Costantino Zorico.

A Camponogara sono in 42 a contendersi il Trofeo Gobbo. Draw azzurro sotto la direzione di Bruno Ballin ed Alessandra Gislon.

Al Tc Dolo Trofeo Crown Open Femminile che inizierà il 9 luglio. Iscrizioni che vedono al via una trentina di tenniste.

A Porto Santa Margherita di Caorle torneo di Mezza Stagione dal 9/7 al 23/7 3^ maschile e femminile. Saranno 84 i giocatori che da domani calcheranno i rossi di Via dei Greci sotto la direzione di Tiziano Nocentini.

Alla Canottieri Mestre torneo Giovanile dai 12 ai 16 anni dal 16 al 25/7. Iscrizioni entro il 14 ore 12.

Al Tc Davis di Mestre Estate al Davis torneo di 4^ categoria maschile e femminile diretto da Rocco Romano che si terrà dal 16 al 31/7. Iscrizioni entro le ore 12 del 14/7.

Allo Sporting Mestre di Via Terraglietto 13° Memorial Ermanno Orler, Open maschile con 1.000€ di montepremi. Dirige Vincenzo Tonicello e supervisione di Simone Zucchetti. Iscrizioni entro le ore 12 del 14/7 fino ai 3.5.

All’Arca 974 di Spinea dal 16 al 27/7 torneo di 3^ maschile e femminile The Twin diretto da Giorgia Vinci. Iscrizioni entro le ore 12 del 14/7.