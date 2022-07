Memorial Orler, quarti di finale con tante sorprese

Allo Sporting Mestre di via Terraglietto 13° Memorial Ermanno Orler, Open maschile con 1.000€ di montepremi e 62 contendenti. Dirige Vincenzo Tonicello con la supervisione di Simone Zucchetti. Main draw già in giunto alle semifinali. Oggi entra in campo il numero uno del seeding, l’altoatesino 2.3 Horst Rieder.

Nella giornata di ieri le tre gare in programma sono state tutte entusiasmanti e addirittura condita da colpacci. Il primo è stato quello del numero due il maestro di casa Mario Radic entrato in campo alle 18 con l’argentino Juan Cruz Martin Manzano con tessera parmense; uscitone alle 20.30 con le toppe. Incontro andato in favore del 18enne argentino, mancino e dotato di tutti i colpi. Tre i set due molto combattuti 5/7 in favore di Radic e pareggio al tie-break di Martin. L’ultimo meno perché si è assistito ad un calo fisico e mentale di Radic, che di lì a un’ora dopo avrebbe dovuto sostenere nel trevigiano un altro incontro.

Altra gara andata in scena poco dopo è stato il derby in seno al tc Mestre tra Filippo Moggian-Barban e Giovanni Florio. Entrambi con pari classifica 2.7 fruenti di due by, i compagni di Club, di allenamenti e di gioco non se le sono risparmiate. Anche qui l’incontro è andato in favore del più giovane Fiorio al terzo set addirittura con un bagel iniziale. La ciliegina sulla torta è stato il terzo incontro, quello tra il bolzanino Nicolò Toffanin e Carlo De Nardi, giunto allo Sporting dopo aver disputato l’Open K22 di Volpago. Toffanin dato per vincente e De Nardi dopo l’incontro trevigiano con Marfia, perdente. Invece De Nardi sovvertiva i pronostici andando a vincere con prepotenza in due set per 6/3 6/3. Bella partita a tutto braccio che ha favorito il più esplosivo de Nardi.

Le semifinali di oggi quindi metteranno a confronto alle 18.00 Reider Horst con Giovanni Fiorio e alle 20.00 Carlo De Nardi con Juan Cruz Martin Manzano.

A Portogruaro fino al 31 luglio torneo di 3^ categoria maschile e femminile diretto da Umberto Gerolin e la Supervisione di Rinaldo Tassile. Sono 102 i tennisti in tenzone. Draw di 4^ ancora in svolgimento.

All’Arca 974 di Spinea finali del torneo di 3^ maschile e femminile The Twin diretto da Giorgia Vinci con 71 aderenti. Alle 18.00 la gara più interessante tra l’under 16 del Green Garden Beatrice Pelosin e la sorpresa femminile dell’anno Angelica Cavasin. L’under 14 Cavasin, veneziana, con tessera del Tc Padova, da pochi mesi seguita da Maria Elena Camerin, che è riuscita da 3.4, in attesa di ratifiche fit, a passare empiricamente in seconda categoria. Sui cementi trevigiani di Istrana Cavasin ha ottenuto un paio di vittorie convincenti con giocatrici che militano in seconda. Ora sta raggranellando vittorie in terza e, lo scontro con la 3.1 Beatrice Pelosin con un paio d’anni in più sarà un ulteriore test match per capire al meglio i suoi obiettivi stagionali che vanno oltre la terza categoria. Nel maschile saranno i trevigiani Marco Fortin della Barchessa di Casale e Pierluigi Fazzini a contendersi il primo posto.

Al Tc Davis di Mestre Estate al Davis torneo di 4^ categoria maschile e femminile diretto da Rocco Romano coordinato da Matteo Rossetto fino al 31/7. Sono 95 i partecipanti e 4 le gare del programma odierno, tutti alle 18.30.

A Bibione ci sarà l’Avis Open maschile e femminile con 1.500€ di montepremi che inizierà il 29 luglio e terminerà il 14/8. Sarà diretto da Jury Basilone e le iscrizioni per i giocatori fino ai 3.5 scadranno alle ore 12 del 27/7.