Tennis, a Noventa di Piave il 6° Memorial Vazzoler. Inizia il tabellone di 3^

A Noventa di Piave il 6° Memorial Vazzoler è giunto al tabellone di 3^. Competizione maschile fino ai 2.5 con chiusura prevista il 4/9. Conduce Mario Rossetto con la supervisione di Diego Pierluigi Boer.

Promossi dal tabellone di 4^ il campano Giacomo Fusco, Andrea Paradiso dello Sporting Magi Ponte della Priula, Stefano Donà del Foxalta, i giocatori di casa Simone Nadalon e Nicola Perissinotto, Alessio Oscar Rado della Canottieri Mestre, Michele Borrelli del San Donà e Antonio Quintano del Mira. Guidano il draw il maestro di casa Alberto Bovolenta e Federico Drusian del Salgareda. Questa settimana ci saranno le qualificazioni per il main draw, con soli 4 posti disponibili. Iscrizioni ancora aperte fino alle 12 odierne per i giocatori 2.7 fino ai 2.5.

Al Ca’ del Moro del Lido di Venezia, in via Parri, l'Open Mechanic System con draw maschile è giunto agli ottavi di finale. Diretto da Eugenio Bologna e supervisione del vicentino Fabio Giaretta. La competizione è iniziata con 51 tennisti in lizza e dovrebbe concludersi il 28/8. È di 2.000€ il montepremi in palio. Cinque le gare odierne. Alle 10.30 il bresciano 2.4 Paolo Schiavone tds n°4 con il varesotto Gilberto Ravasio, derby tra due under 18 lombardi. Alle ore 15.00 derby vicentino con l’under 18 Pietro Cappellaro con Cesare Gabrieli, il trevigiano Carlo De Nardi con il faentino Leonardo Fabbri. Alle 17 il trevigiano Angelo Rossi con il milanese Boris Sarritzu ed il pavese Tommaso Cerchi con l’altro faentino Mattia Bandini.

Open maschile e femminile a Portogruaro dal 26/8 al 13/9 diretto da Umberto Gerolin con la supervisione di Rinaldo Tassile con 3.000 € di montepremi. Attualmente sono 112 gli iscritti.

Per i giovani a Bibione la Junior Cup dal 27/8 al 4/9 dagli 8 ai 16 anni, diretta da Jury Basilone. Iscrizioni entro le 12 del 25/8. A Camponogara Torneo di 4^ categoria maschile dal 27/8 al 11/9, iscrizioni entro le ore 12 del 25/8. A Scorzè torneo di 3^ femminile dal 27/8 al 4/9 iscrizioni entro le ore 12 del 25/8. Al Tc Dolo torneo giovanile dai 12 ai 16 dal 27/8 al 4/9, dirige Micaela Barbuni, iscrizioni entro le ore 12 del 25/8.