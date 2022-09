Il 6° Memorial Vazzoler di Noventa ai quarti di finale

A Noventa di Piave il 6° Memorial Vazzoler è giunto ai quarti di finale. Competizione maschile fino ai 2.5 con chiusura prevista il 4/9. Conduce Diego Pierluigi Boer con 86 tennisti al via. Ne sono rimasti 8 a contendersi il montepremi di 1.000 € messi a disposizione del presidente Andreas Cunial.

Le gare di oggi, 1 settembre, sono 4 e si inizia subito alle 8 con il giocatore di casa Mauro Borcini con Gregorio De Gasper. Borcini che è riuscito a scavalcare in due set in veterano del Patavium Alessandro Fornaro e che nella mattinata affronta il trevigiano numero due del seeding. Alle 18.30 Pierandrea Valvasori under 18 triestino contro Cesare Gabrieli vicentino con tessera trevigiana. Il giovane dovrà capire le magie del “Kyrgios” veneto, estroso ed imprevedibile, un test match per il giuliano che intende intraprendere il cammino verso i Pro.

Alle 20.30 il favorito del draw Angelo Rossi con il vincitore del torneo di Visnadello Jani Tomulic con tessera trevigiana. Sebbene abbia un ranking da 3.3 Tomulic è giunto ai quarti dopo aver battuto al terzo set il solido mestrino 2.7 Giovanni Fiorio dato come uno dei favoriti. Sempre alle 20.30 chiude la giornata di gare il pordenonese Jacopo Poles con Riccardo Masiero del Park di Villorba. Anche qui una bella partita con spunti interessanti, dove Masiero dall’alto cercherà parecchi punti al servizio, contro la solidità e la concretezza di Poles che ancora dal pre-covid sta mantenendo costante la sua posizione di classifica.

A Portogruaro iniziato l’Open maschile e femminile che si protrarrà fino al 13/9. Diretto da Umberto Gerolin con la supervisione di Rinaldo Tassile consta di un montepremi di 3.000€. Sono 145 gli iscritti finali, dove spiccano Matteo Viola e Marco Speronello assieme a due dozzine di contendenti. Nel femminile spettacolo assicurato con Federica Arcidiacono e Melania Delai top players italiane del circuito professionistico internazionale.

Per i giovani a Bibione la Junior Cup si svolgerà praticamente nel weekend e vedrà in gara i giovai dagli 8 ai 16 anni, con la direzione di Jury Basilone.

A Camponogara Torneo di 4^ categoria maschile iniziato il 27/8 fino al 11/9 con 74 contendenti. A Scorzè torneo di 3^ femminile iniziato il 27/8 fino al 4/9 con due dozzine di tenniste al via. Iniziato al Tc Dolo torneo con ben 105 giovani dai 12 ai 16 anni dal 27/8 fino al 4/9, dirige Micaela Barbuni. A Porto Santa Margherita torneo di 4^ categoria maschile e femminile dal 3 al 17 settembre, iscrizioni entro le ore 12 del 1 settembre. A Mirano torneo di 3^ maschile e femminile dal 3 al 14/9, iscrizioni fino alle ore 12 del 1/9. A Mira dal 3 al 14/9 torneo giovanile trofeo LSG Lavanderia dai 10 ai 16 anni. Dal 3 al 11/9 a Spinea Don’t Stop me now per giocatori di 4^ categoria, iscrizioni fino alle ore 12 del 1/9.