Il movimento veneziano in semifinale nel trofeo delle province

È tempo di vedere il lavoro fatto durante la stagione invernale per le scuole di tennis veneziane. Il responsabile tecnico per l’attività giovanile, Paolo Boesso, dopo aver convocato i ragazzi delle classi 2012-13 e 2014, ha preso parte al coordinamento nell’incontro con il movimento della provincia di Belluno. Così sabato 19 si sono trovati nei campi coperti di via Olimpia i giocatori delle due province.

Per quella veneziana c’erano: Nicola Ingravalle, Irene Berti, Alessandro Mantovan, Edoardo Previti, Alberto Francato, Teresa Novello, Nicolò Rizzo, Gianluca Cocito, Aisha Imolese, Tommaso Radic, Amelia Gasparinetti, Alessandro Soncin e Nicolas Lyam Basilone. Quest’ultimo appena di rientro da Parma dallo Junior Next Generation, dove aveva appena centrato la semifinale. Il giorno succesivo vinceva anche la finale, con tanto di encomio ricevuto dal presidente della Regione Veneto Luca Zaia.

Sabato 26, sempre al tennis Club Mestre di via Olimpia, la semifinale contro i tennisti della provincia di Vicenza.

A Monselice nel Rodeo di 3^ categoria Cristiano Cavaldoro della Canottieri mestre ha fatto tabula rasa. Valanga Green Garden con Vittoria Pastorello, Beatrice Pelosin e Giorgia Spolaor.

Prossimo torneo in programma: Rodeo femminile di 3^ categoria “Mimosa” all’Arca 974 di Spinea nel weekend 26 e 27 marzo, per incontri di singolo e doppio. Iscrizioni entro le ore 12 del 24/3.

A Camponogara rodeo maschile di 3° Trofeo Gobbi Impianti diretto da Mirco Condon e Alessandra Gislon. Iscrizioni entro le ore 12 del 24/3.