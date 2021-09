Tennis, a Noventa di Piave iniziano i quarti di finale del 5° Memorial Vazzoler

Da venerdì 3 settembre a Noventa di Piave si giocano i quarti di finale del Memorial Vazzoler: Diego Boer e Andreas Cunial conducono questa quinta edizione per giocatori fino al 2.7. Sono 113 i tennisti che stanno onorando la competizione. Sugli scudi il tennista Mauro Borcini che rappresenta i colori di casa. È riuscito a disinnescare tutte le tagliole che si sono parate davanti, in particolare il duello con Drusian che gli ha consentito di agguantare la leadership di terza. Poi altro capolavoro con il top di categoria Graziano Battello del Gorizia superato con un doppio 6/3.

Questi gli orari di gioco: 17.45 Filippo Andrini-Federico Gavardina; 18.30 Riccardo Opi-Mauro Borcini; 20 Carlo De Nardi vs Alberto Bovolenta; 20.30 Daniel Buffa-Coletto Daniele. Tutti incontri spumeggianti che vale la pena di vedere. C’è a disposizione un’intera tribuna con degli spalti che consente la giusta distanza interpersonale.

Al Tc Portogruaro Open Maschile e femminile diretto da Rinaldo Tassile con 3.000€ di montepremi. Mario Rettore dovrà coordinare i 126 iscritti a questo importante evento. In via di definizione il draw di terza che porterà solo 4 eletti nel tabellone principale. Alle 17 Stabarin-Bortoluzzi; 18.30 Gerolin-Civardi; 19 Sidran-Zocca; 19.45 Vinatzer-Daneluzzi; 20.30 Magrini-Pavanati; 21 Iosio-Rizzetto e Ventorino-Venturelli.

Molto attesa la Junior Cup Bibione che ha già mosso i primi incontri fino al 05/09 per ragazzi e ragazze dai 10 ai 16 anni. Saranno una cinquantina i giovani in lizza coordinati da Jury Basilone sotto la supervisione di Diego Juan Vegetti.

Al Tc Dolo è iniziato torneo giovanile maschile e femminile trofeo Decathlon Mestre dai 10 ai 16 anni. Competizione fino al 5/9 diretto da Alberto Tacchetto con ben 116 iscritti supervisionati da Silvia Condon.

A Camponogara dal 28/8 al 12/09 Torneo di 4^ categoria maschile Trofeo Impianti Fornea. Sono 90 i partecipanti coordinati da Mirco Condon ed Alessandra Gislon.

Al Tc Mira dal 04/9 al 12/9 torneo giovanile maschile e femminile dai 10 ai 16 anni diretto da Simone Zucchetti, con 120 iscritti.

Il circolo TENNIS CLUB ARCA 974 II Torneo 4° categoria "Don't Stop Me Now" dal 10/09/2021 al 24/09/2021 in Via Bennati, Spinea Singolare Femminile Maschile Doppio Misto via email tennis@arca974.it entro le ore 12 del 08/9.