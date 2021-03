Open di Bibione, sesta giornata di gare

A Bibione sesta giornata di gare dell’Offshore Unimar Cup, torneo Open maschile e femminile con 80 partecipanti. Dirigono Giuliano Basilone e Roberto Daneluzzi con la supervisione del fiduciario degli ufficiali di gara Rinaldo Tassile.

Dopo un settimana di gare si sta chiudendo il draw di 4^ categoria che promuoverà nel draw di terza quattro eletti provenienti dal tabellone di quarta. Qui tra i quartini campeggia Tommaso Zeggiato dell’Ormelle che misurerà le ambizioni del “padrone di casa” Jury Basilone: match in programma alle 20 odierne. Ieri Vuk Colic, under 18 triestino, è riuscito a superare al terzo set Michele Merlino dell’Azzano Decimo e alle 18.30 è atteso all’esame con l’under 16 del Latisana Eugenio Fantin. La testa di serie number three Gianluca Priante del Latisana ed il numero due del seeding Michele Casagrande, portacolori del Fossalta di Portogruaro, hanno già entrambi i piedi nel draw di terza in quanto hanno ricevuto il by dal forfait dei loro avversari.

Nel femminile ancora si sta lottando nel mezzo del tabellone di quarta. Alle 17 nell’ordine di gioco Giulia Lo Faro dell’Eurotennis Treviso con Maddalena Cudini del Latisana, sfida tra under 14 che mette a confronto la scuola trevigiana con quella latisanese. Entrambe stanno formando delle buone tenniste che si stanno ben comportando nella categorie superiori. Le sorelle Burato per il Latisana e Baratto per quella trevigiana. Chiude la giornata di gare l’under 18 Paola Zambon del Conegliano con la giocatrice udinese del Campoformido Luisa Tomat, in programma per le 17.00.

A Portogruaro oggi e domani Rodeo maschile e femminile di terza categoria con una sessantina di contendenti sotto l’occhio vigile di Rinaldo Tassile.

Ma per un corretto svolgimento dei tornei c’è bisogno anche degli ufficiali di gara, ed ecco che il Dsr Veneto, in collaborazione con il comitato regionale, organizzerà entro il mese di marzo 2021 i corsi per acquisire la qualifica di GAAF (Giudice Arbitro di Affiliato). L'iscrizione ai corsi è gratuita e le domande di ammissione dovranno pervenire entro e non oltre il 7 marzo 2021, esclusivamente accedendo al sito https://www.udgfit.it/ e cliccando in alto a sinistra sulla voce "corsi" per accedere al modulo iscrizione online. Il corso prevede 12 lezioni in modalità web conference, tenute da un formatore nazionale, con una sessione d’esame finale per valutare il grado di preparazione raggiunto e l’idoneità all’ottenimento della qualifica.

Una volta ottenuta la qualifica di Giudice Arbitro di Affiliato per essere inserito nell'albo degli ufficiali di gara e per poter esercitare dovrà pagare il MAV, una tassa di iscrizione all'albo annuale di 10,00 euro. Il responsabile degli ufficiali di gara Fup della provincia di Venezia, Rinaldo Tassile, è sempre disponibile per dare ulteriori informazioni.