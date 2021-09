Pomeriggio intenso di tennis con gli Open a Noventa di Piave e Portogruaro

Dal 20/8 al 05/09 a Noventa di Piave Diego Boer e Andreas Cunial conducono il 5° Nicola Vazzoler per giocatori fino al 2.7. Sono 113 i tennisti che stanno onorando la competizione. Alle 18.30 il match clou Mauro Borcini del Motta e Federico Drusian del Salgareda. Pronostico che vede favorito Drusian, già vincitore di un terza categoria e pronto a fare il salto in seconda. Borcini che spinge bene e Drusian che tenterà di andare ancora più veloce. E ci riusciranno entrambi, vista la peculiarità del fondo, che sebbene via sia terra rossa si presta ad una buona rapidità.

Dal 25/8 al 12/9 al Tc Portogruaro Open maschile e femminile diretto da Rinaldo Tassile con 3.000€ di montepremi. Mario Rettore dovrà coordinare i 126 iscritti a questo importante evento. Alle 18 Bortoluzzi-D’orologio e Nosella-Battistel; 18.30 Scottà-Civardi; alle 20 match clou tra il maestro trevigiano Mario Balzano e quello mestrino Davide Pavanati. Controllo e velocità, variazioni di ritmo e strategie delizieranno quanti vi potranno assistere. Stesso orario anche per Glogovich-Delle Vedove e mezz’ora più tardi Rizzetto Battistel.

Molto attesa la Junior Cup Bibione che ha già mosso i primi incontri fino al 05/09 per ragazzi e ragazze dai 10 ai 16 anni. Saranno una cinquantina i giovani in lizza coordinati da Jury Basilone sotto la supervisione di Diego Juan Vegetti.

Al Tc Dolo è iniziato torneo giovanile maschile e femminile trofeo Decathlon Mestre dai 10 ai 16 anni. Competizione fino al 5/9 diretto da Alberto Tacchetto con ben 116 iscritti supervisionati da Silvia Condon.

A Camponogara dal 28/8 al 12/09 Torneo di 4^ categoria maschile Trofeo Impianti Fornea. Sono 90 i partecipanti coordinati da Mirco Condon ed Alessandra Gislon.

Al Tc Mira dal 04/9 al 12/9 torneo giovanile maschile e femminile dai 10 ai 16 anni diretto da Simone Zucchetti. Iscrizioni via mail entro le ore 12 del 02/9 all’indirizzo: tc.mira@hotmail.it.

Il circolo TENNIS CLUB ARCA 974 II Torneo 4° categoria "Don't Stop Me Now" dal 10/09/2021 al 24/09/2021 in Via Bennati, Spinea Singolare Femminile Maschile Doppio Misto via email tennis@arca974.it entro le ore 12 del 08/9.