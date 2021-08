Tennis, "Open Mechanic System": a Ca' del Moro il via agli ottavi di finale

Super favorito Marco Speronello. I tornei in programma con le iscrizioni che scadono a fine mese

A Ca’ del Moro è in scena l’open maschile Trofeo Mechanic System diretto da Eugenio Bologna e Fabio Giaretta, giunto agli ottavi. Si tratta di una kermesse da 3.000€ di montepremi con una cinquantina di tennisti in lizza.

Le gare di oggi prevedono gli incontri dalle 16.30. Iniziano le danze Tommaso Cerchi 2.5 (Pv)-Samuele Pieri 2.3 (Po) e Daniele Pasini 2.4 (Mn) Andrea Uberti 2.4 (Bs). Alle 17 Alessio Demichelis 2.3 (Al)-Andrea Cardella 2.4 (To). Alle 18.30 il match clou della giornata. Entra in campo l’alfiere numero due del club Alberto Orso 2.3 che se la dovrà vedere con Giuseppe Menga 2.6 (Cr).

Molto atteso il debutto del favorito Marco Speronello, già vincitore di 8 Open stagionali. È riuscito a soddisfare la scorsa settimana anche il suo sogno, avere una wild card nel Challenger Atp. È successo in quello veronese dove ha fatto comunque una bella figura, perdendo nelle qualificazioni con un doppio 5/7 5/7. Le semifinali sono previste per Sabato pomeriggio mentre l’ultima gara per Domenica alle 11.00.

