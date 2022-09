Tennis, primo verdetto del 3^ categoria al Republic di Jesolo

Al Republic di Jesolo torneo di 3^ categoria maschile e femminile con 70 tennisti a confronto diretti da Laura Ferraro e Alessandro Mior. Nella mattinata di sabato, contornata dagli incontri a squadre con tutti i campi impegnati, Carlotta Donaggio del Tc Venezia si è aggiudicata il draw rosa in due set. L’avversaria era la giocatrice del Plebiscito di Padova Alessia Iannucci. Primo set da bagel, poi la padovana prendeva fiducia tentando di rimettere in pari l’incontro ma si arenava sul 4/6.

Il draw maschile è ancora in svolgimento, nella mattinata guadagnava il pass per la finale Cristiano Cavaldoro della Canottieri Mestre su Gianluca Mandarà del Patavium. Nella serata di sabato di fronte due giovani con tessera trevigiana. Andrea Cattaneo dell’Eurosporting Treviso e Alvise Finesso veneziano, ma tesserato con il Dopolavoro Ferroviario. Finale maschile prevista per domenica ore 15.00.

Sempre al Republic sabato e domenica in atto le finali regionali a squadre che si contenderanno gli scudetti dalla categoria D1 fino alla D4 maschile e femminile. Sono 24 le squadre in competizione, circa un centinaio i giocatori impegnati nei rossi di via Silvio Piola. Due le settimane di spettacolo presso le strutture del Republic, che garantiranno lo svolgimento delle competizioni anche in caso di pioggia, grazie ai due campi in terra rossa permanentemente coperti.

Al Green Garden di Mestre è in atto un torneo rodeo di 4^ categoria maschile diretto da Matteo Rossetto con 35 giocatori. Finali previste per le ore 14.00. Dal 24/9 al 2/10 torneo veterani a San Dona’ di Piave. Iscrizioni entro le ore 12 del 22/9. Dal 30/9 al 2/10 al Foxalta di Piave singolare maschile fino ai 3.3 Trofeo Eltec Good by Summer. Iscrizioni entro le ore 12 del 28/9.