Basilone regala la sua racchetta a Jacobs

Il giovane tennista Nicolas Lyam Basilone, in occasione del progetto "Coloriamoci di sport" a Bibione, ha regalato la sua racchetta a Marcell Jacobs, velocista campione olimpico. Basilone sarà impegnato nel Master Young Boys Veneto che si terrà a Vicenza e a seguire nel Master Junior Next Gen di Milano.

Giovedì 27 alle ore 19 il terzo appuntamento veneziano per la presentazione del libro di Bepi Zambon, "Oltre la rete". Sarà il tennis club Mestre di via Olimpia ad ospitare l’istrionico maestro trevigiano.

Rodeo di Halloween al Republic di Jesolo per il lungo weekend da venerdì 28 a domenica 30 per giocatori di 3^ e 4^ categoria maschile. Massimo 32 players accettati in ordine cronologico entro le ore 12 del 26 ottobre, dirige Maria Laura Perini.