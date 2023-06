Tennis, i risultati del turno infrasettimanale della B e i prossimi appuntamenti

Come ha acciuffato il pari in extremis in casa contro il coriaceo Rovereto, stavolta il pareggio sta stretto al Green perché meritava i 3 punti. Un punto per la classifica è sempre un toccasana, quello che non è riuscito ai lidensi del Ca’ del Moro che proprio con gli altri padovani non sono riusciti a fare. Trasferta infrasettimanale a Levico che manda i veneziani in riserva. Domenica 4 Giugno in casa ospiteranno la capolista Rovereto. Spettacolo assicurato, ma che per la classifica non sarà la giornata ideale. Per i veneziani da lunedì mancheranno ancora due gare con il derby al 18 Giugno.

Al Tc Dolo l’Open Studio Menin è giunto alle semifinali. Competizione maschile altamente spettacolare. Dirige Micaela Barbuni con la supervisione di Andrea Spolaor.

Fino al 11/6 al Green Garden di Mestre Campionati Assoluti del Veneto. E’ un open maschile e femminile in palio il titolo regionale e 9.000€ di montepremi. In caso di pioggia gare posticipate.

All’Arca di Spinea torneo giovanile fino al 09/6 3^ edizione del Zeta Gen per giocatori dai 10 ai 16 con soli incontri di singolare. Sono ben 160 i giovani a confronto diretti dalla cabina di regia tutta rosa delle Vinci.

TORNEI CON ISCRIZIONI APERTE

Dal 11 al 21 allo Sporting Venice Center by polisportiva Bissuola torneo giovanile dai 10 ai 14 anni. Iscrizioni entro le ore 12 del 09 Giugno.

A Scorzè dal 16 al 25 Giugno torneo maschile fino ai 2.4. Iscrizioni entro le ore 12 del 14 Giugno con massimo 80 iscritti.

Dal 22 Giugno al 09 Luglio Memorial Luca D’Orologio a Fossalta di Portogruaro. Torneo di 3^ categoria maschile e femminile. Iscrizioni entro le ore 12 del 20 Giugno.

Dal 24 al 11/7 Torneo Faraguna Assicurazioni alla Canottieri Mestre. Iscrizioni maschile e femminile entro le ore 12 del 22 Giugno.

Dal 24/6 al 2/7 torneo giovanile a Mirano 53° Beppino Bovo. Iscrizioni entro le ore 12 del 22 Giugno per i ragazzia dai 12 ai 16 anni.