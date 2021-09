Open di Portogruaro alle finali, concluso il giovanile di Mira con 160 tennisti

Al Tc Portogruaro Open maschile e femminile diretto da Rinaldo Tassile con 3.000€ di montepremi. Lunedì 13 ci sono le finali. Mauro Rettore dovrà premiare i migliori dei 128 iscritti a questo importante evento. Con inizio alle ore 11 con la semifinale Alessandro Ragazzi-Carlo De Nardi lo spettacolo è assicurato. Dato anche abbastanza acciaccato dal lungo peregrinare del patavino fresco del titolo internazionale del Cairo, Ragazzi dovrà ben dosare le energie. La semifinale, sebbene con De Nardi non dovrebbe rappresentare tecnicamente un’insidia, il fisico sotto stress ed il gioco brioso del suo avversario potrebbero esserlo. Alle 17 la finale femminile tra Maria Masini e Federica Arcidiacono. A seguire il vincente tra De Nardi e Ragazzi con Marco Speronello.

Al Tc Mira si è concluso il torneo giovanile maschile e femminile dai 10 ai 16 anni diretto da Ciro Esposito con la supervisione di Simone Zucchetti, con 120 iscritti. È andata così. Per l’under 10 finale tutta del Tc Mirano con Alessandro Mantovan e Alberto Francato; per il 12 il tabellone più numeroso Cristian Tiengo del Plebiscito ha sbaragliato tutti i suoi concorrenti, l’ultimo a resistergli è stato il veronese Rocco Vantini; nell’under 14 Gabriele Zanella del Mirano al terzo set su John Marcolin del Green Garden. Nell’under 16 Andrea Cattaneo dell’Eurotennis Tv si è imposto su Alessio Zanella del Mirano in due set. Nel femminile per l’under 10 Marcolin Martina del Green Garden con Irene Berti del Mirano; nel 12 tutto in casa Tc Mestre tra Noelle Zema e Maria Vittoria Franzoi; nell’under 14 Valeria Maria Arrighetti del Green Garden su Noelle Zema del Tc Mestre; nell’under 16 Emma Bozzetto del tc Mestre su Giulia Cacco del Marcon.

A Porto Santa Margherita è iniziato il torneo di 4^ categoria maschile e femminile sotto la supervisione di Nicoletta Bortolozzo con 60 tennisti. Conclusione prevista per il 18/9.

Il circolo TENNIS CLUB ARCA 974 II Torneo 4° categoria "Don't Stop Me Now" dal 10/09/2021 al 24/09/2021 in Via Bennati, Spinea Singolare Femminile Maschile Doppio Misto.

A Ca’ del Moro torneo di 4^ categoria maschile e femminile diretto da Eugenio Bologna con la supervisione di Fabio Giaretta. Torneo che si svolgerà dall’11 al 19 Settembre con 45 players.

Dall’11 al 26/9 al Davis di Mestre torneo veterani maschile e femminile dai 35 ai 55enni. Sono 66 i giocatori in lizza diretti da Matteo Rossetto.

A Fossalta di Portogruaro dal 17 al 19 Settembre Rodeo Memorial Pierino per giocatori fino ai 3.4 diretto da Simone Zimolo. Iscrizioni entro le ore 12 del 15/9 all’indirizzo mail: tennisclubfossaltap@libero.it.

Al Tc Foxalta a Fossalta di Piave dal 24 al 26/9 Rodeo maschile trofeo Cantine De Stefani per giocatori fino ai 3.4. Coordina la manifestazione Roberto Tognetti ed iscrizioni entro le ore 12 del 22/9 all’indirizzo: sporting.foxalta@gmail.com.