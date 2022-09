Tennis, Republic di Jesolo dominato da Cristiano Cavaldoro

Al Republic di Jesolo torneo di 3^ categoria maschile e femminile con 70 tennisti a confronto diretti da Laura Ferraro e Alessandro Mior. Nel maschile Cristiano Cavaldoro della Canottieri Mestre, ad oltre 50 anni, domina ancora la terza categoria. Non sono bastati i guizzi del giovane Pezzato o del maturo Mandarà a scalfire la sua solidità; molti pensavano che fosse il compito del trevigiano Andrea Cattaneo, tds numero due, a dovergli dare dei grattacapi. Invece no. Nemmeno l’under 16 Cattaneo, al quale rende quasi 30 cm ,è riuscito a contrastare il suo gioco pieno di variazioni dalle quali il giovane non riusciva a divincolarsi. Risultato un bagel ed un 6/2.

Terzi posti per un altro veneziano, Alvise Finesso, che vestiva la tunica numero 3 del seeding, dove ha giocato alla pari con il coetaneo dell’Eurosporting. L’altro bronzo è andato al padovano del Patavium Gianluca Mandarà.

Nella mattinata di sabato contornata dagli incontri a squadre con tutti i campi impegnati, Carlotta Donaggio del Tc Venezia si è aggiudicata il draw rosa in due set. L’avversaria era la giocatrice del Plebiscito di Padova Alessia Iannucci. Primo set da bagel, poi la padovana prendeva fiducia tentando di rimettere in pari l’incontro ma si arenava sul 4/6.

Dal 24/9 al 2/10 torneo veterani a San Donà di Piave. Iscrizioni entro le ore 12 del 22/9. Dal 30/9 al 2/10 al Foxalta di Piave singolare maschile fino ai 3.3 Trofeo Eltec Good by Summer. Iscrizioni entro le ore 12 del 28/9.