Tennis, i risultati del Rodeo Gobbo Impianti di Camponogara

Il Rodeo maschile di 3^ categoria a Camponogara trofeo Gobbo Impianti è stato vinto dal padovano Francesco Zirbi del Plebiscito. Manistazione weekend condotta da Alessandra Gislon che ha assegnato la vittoria al culmine di un’ottima partita di finale giocata da Filippo Mioni del Maserà, favorito del seeding. Il numero due Zirbi che ha scavalcato la tds 1, una battaglia finita al long tie break per 10/4.

Così come la semifinale dove il vincitore ha davvero rischiato grosso, aggiudicandosi la gara per soli due punti contro la mina vagante veneziana Luca Boscolo. Il giocatore del Tc Venezia autore di un autentico tour de force, da 4.1 ha inanellato 4 vittorie, liquidando nel main draw tutti giocatori di caratura superiore. L’altro bronzo è andato ad un’altra sorpresa del torneo il 3.5 Francesco Massari. L’under 18 del Tc Padova dopo due vittorie “d’obbligo” contro avversari di pari classifica, è riuscito a fare il colpaccio contro la tds numero 4, presentandosi in semifinale contro il numero uno. Contro Mioni ha fatto una buona prova, specie nel primo set, poi già pago della sua prestazione è stato spento nel secondo. Da segnalare la presenza nel main draw del giocatore di casa Stefano Fornea, che da 4.3 è riuscito ad affacciarsi sul gioco pesante, lo stesso vale per il 4.2 under 16 del Mirano Michele Causin.

Weekend sguarnito di competizioni individuali, ma ricco per quelle a squadre. Da segnalare la finale di Macroarea a Rovereto per la rappresentativa veneziana guidata da Paolo Boesso e Maurizio Zecchini, che avranno due giorni davvero impegnativi.

E vedremo appunto a chi cederà la panchina Boesso, essendo impegnato nella kermesse di cui sopra, quando nel derbyssimo di Domenica in Via Asseggiano con la serie C, dovrà fare la formazione contro il team del Green Garden. Green Garden che ancora attende le determinazioni del giudice sportivo nella querelle trevigiana della terza giornata. Vada come vada nella classifica, i play off dovrebbero essere del team di Arena. Ma un derby si sa è sempre foriero di tensioni e di aspettative, che vanno al di là di un semplice incontro di routine.