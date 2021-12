Tennis, chi ha vinto il Rodeo di Natale di Jesolo

Al Republic di Jesolo nel weekend si è svolto il Rodeo di Natale maschile per giocatori fino alla terza categoria. Erano 15 i tennisti al via sotto la direzione di Alessandro Mior. Su tutti il trentino Davide Covi e proprio come da copione, numero uno contro numero due, la finale l'ha disputata con Alessandro Pasqual.

Il giocatore di casa Pasqual non è riuscito a mettere in difficoltà il giocatore del Trento. Soltanto nel primo set è riuscito a prendersi un paio di giochi, poi Covi ha fatto suo il trofeo più grande. Terzi posti per gli alfieri di casa Mattia Enrico Santin e per Leonardo Tagliapietra. Ben 8 i neofiti nella mischia tra i quali si sono messi in evidenza, l'under 12 bolzanino Noah Graber, Stefano Buffa altro giocatore del Republic ed Alessandro Scattolin dello Sporting Mestre.