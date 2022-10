Tennis, Rodeo Open Mirano: Favero nel maschile e Gori nel femminile

A Mirano si è concluso il Rodeo Open maschile e femminile con 42 partecipanti, sotto la direzione di Adriano Toniolo e la supervisione di Gianpiero Scanferlato. Questi i verdetti. Nel maschile i favoriti al traguardo con numerazione invertita. Lorenzo Favero del Plebiscito di Padova partito da numero due ha chiuso in vantaggio su Angelo Rossi dell’Eurosporting che era dato come favorito. Ovviamente essendo entrambi 2.4 la partita non poteva che essere equilibrata e si è conclusa al tie-break del terzo. Bronzi per l’under 18 vicentino del Palladio Pietro Cappellaro e per l’udinese Leonardo Biasiolo. Nel main draw punti preziosi per i giocatori del Green Garden di terza categoria Edoardo Pezzato e John Marcolin che con un piazzamento nel draw di seconda si preparano il campo per approdarvici.

Nel femminile si è imposta la fiorentina Matilde Gori che in finale ha messo in seconda posizione l’udinese Serena D’Ercole. Terzo posto per l’under 16 dell’Adria Carolina De Poli.

Giovedì 27 alle ore 19 il terzo appuntamento veneziano per la presentazione del libro di Bepi Zambon, oltre la rete. Sarà il tennis club Mestre di via Olimpia ad ospitare l’istrionico maestro trevigiano.

Rodeo di Halloween al Republic di Jesolo per il lungo weekend da venerdì 28 a domenica 30 per giocatori di 3^ e 4^ categoria maschile. Sono 25 i players accreditati, dirige Maria Laura Perini con la supervisione di Alessandro Mior.

Weekend Rodeo 5 e 6 novembre a Mirano per giocatori fino alla 3^ categoria maschile e femminile. Dirige Adriano Toniolo. Iscrizioni entro le ore 12 del 3/11.

A Portogruaro dal 11 al 13 novembre weekend lungo rodeo maschile e femminile per giocatori di 4^ categoria. Saranno 60 i giocatori ammessi. Le iscrizioni entro le ore 12 del 9/11.