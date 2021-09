Tennis, gli esiti del torneo a Ca' del Moro

Al Lido di Venezia presso il Tc Ca’ del Moro torneo di 4^ categoria maschile e femminile diretto da Eugenio Bologna con la supervisione di Fabio Giaretta. Erano 45 i players in competizione, su tutti svettano Luca Boscolo e Veronica Pradel. Grazie alle articolate strutture del club la kermesse ha potuto essere conclusa nonostante il maltempo.

Questa la classifica finale: nel maschile poker dei giocatori di casa, Luca Boscolo è stato invano contrastato in finale dal veterano Ugo Fattore. Terzi posti per Paolo Trevisson e Carlo Cavalli. In evidenza Alvise Fort del Tc Venezia che da Nc nel main draw è riuscito a vincere due incontri. Nel femminile anche qui dominio delle giocatrici di casa Veronica Pradel in due set sulla giocatrice del Tc Venezia Anna Bianchini. Terze Eva Miriam Baker del Tc Venezia e la trevigiana Elena Scola.

Al circolo Tennis Club Arca ARCA 974 II torneo 4^ categoria "Don't Stop Me Now" dal 10/09/2021 al 24/09/2021 in via Bennati, Spinea. Singolare femminile e maschile, doppio misto.

Dall’11 al 26/9 al Davis di Mestre torneo veterani maschile e femminile dai 35 ai 55enni. Sono 66 i giocatori in lizza diretti da Matteo Rossetto.

Al Tc Foxalta a Fossalta di Piave dal 24 al 26/9 Rodeo maschile trofeo Cantine De Stefani per giocatori fino ai 3.4. Coordina la manifestazione Roberto Tognetti ed iscrizioni entro le ore 12 del 22/9 all’indirizzo: sporting.foxalta@gmail.com.