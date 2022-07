Tennis: torneo giovanile di Portogruaro, i risultati

Al Tennis Club Portogruaro si è concluso il torneo giovanile con 74 giocatori dai 10 ai 14 anni, provenienti da Veneto e Friuli. Gare dirette da Umberto Gerolin, con la supervisione di Rinaldo Tassile coadiuvato da Lucio Geremia.

Questi i verdetti dai campi: nell’under 10 Nicolas Lyam Basilone non ha rivali, lasciato indietro il bellunese Mario Allegro ed altri sei. Nell’under 12, con una trentina di partecipanti, su tutti il padovano Riccardo Bobisut in due set con Leonardo Sandri del Green Garden. Terzi posti per il padovano Giacomo Palumbo e Davide Anoè del Tc Mestre.

Nell’under 14 comanda il draw Tommaso Maria Piovesan pordenonese del San Vito che ha messo in seconda piazza il suo compagno di club Tommaso Cancian. Terzi posti per Carlo Alfredo Garofano e per Leonardo Granzotto del Motta di Livenza.