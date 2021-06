Tennis, risultato della penultima giornata della B1

In serie B1 il team maschile del Ca’ Del Moro coglie un'altra vittoria in casa contro il team romano del Play Pisana per 4-2. Per i veneziani una seconda posizione in solitaria e domenica 13 scontro diretto con i primi della classe a casa dell’Ata Trento.

Questa la gara in casa contro i romani: Speronello-Lipovsek Puches 6/4 6/1; Orso-Ortenzi 4/6 6/1 6/4; Baldin-Macchione 2/6 1/6; Marchesan-Pizzigoni 6/4 6/2; Speronello Comisso vs Pizzigoni Macchione 6/1 6/1 e Marchesan Baldin vs Lipovsek Puches Ortenzi 3/6 1/6. Comunque vada il team del Ca’ del Moro avrà un secondo posto e dovrà essere inserita nel tabellone dove, per passare in serie A2 dovrà vincere ben due partite.

Marco Speronello, in coppia con il trevigiano Matteo Marfia, si è ritirato invece dal doppio al 15.000 Itf a Gaiba Rovigo nel torneo su erba naturale.

Il giovane talentuoso under 10 del Bibione Nicolas Lyam Basilone al suo primo anno da under si è aggiudicato in Friuli a Cordenons il torneo giovanile con 140 partecipanti. È convocato per la coppa delle Province dopo aver conquistato anche il torneo di Duino, Trieste e quello di casa.

Al Tc Mirano dal 12 al 20 giugno 51^ edizione del Beppino Bovo torneo giovanile under 12-14-16 condotto da Loris Marcolin. Iscrizioni entro il 10 Giugno all’indirizzo di posta elettronica: segreteria@tennismirano.com.

Dal 26 giugno al Davis di Mestre torneo giovanile dai 12 ai 16 anni maschile e femminile entro il 24/6 per e mail all’indirizzo tennis.davis.mestre@gmail.com