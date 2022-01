Tennis, rodeo di 3ª categoria a Spinea: vincono Scataglini dell'Airone e la ravennate D'Alba

Al Tc Arca 974 di Spinea si è concluso il Rodeo maschile e femminile per giocatori di 3^ categoria, diretto da Enrico Bortolamei e supervisionato da Federica Vinci, con una quarantina i contendenti.

Nel maschile si è imposto Rafael Edgardo Scataglini, giocatore dell’Airone di Legnaro che in una bella finale tirata si è preso la coppa più grande. Dietro di lui Davide Covi, giocatore tesserato con il Bolzano che con due vittorie pesanti è uscito sconfitto solamente in finale, e a testa alta con il risultato 3/5 4/5. Terzi posti per l’under 18 vicentino Leonardo De Antoni e per il modenese Massimo Zampieri. Awards per Egenio Del Vecchio del Fano con 4 vittorie, due vittorie per Daniele Trentin del Tc Mestre e per l’aretino Davide Picchiotti.

Nel femminile si sono spartite la posta in gioco le favorite del seeding. Le forze in campo si sono classificate esattamente come da disposizione sul tabellone. La numero uno Emanuela d’Alba ha vinto sulla numero due Serena Forzutti. La sedicenne faentina d’Alba ha faticato parecchio per aggiudicarsi l’incontro con la patavina del Plebiscito Forzutti. Va dato merito alla più giovane, che dopo aver perso al tie-break il primo set, ha messo in equilibrio l’incontro per 4-1 e nel long tie-brak si è dimostrata più determinata chiudendo per 10/8. Terzi posti per l’under 18 del Green Garden Sofia Farina e per la veronese Patricia Alexia Diaconescu. In evidenza la 4.6 marchigiana Gemma Alessi che con quattro vittorie si è arresa soltanto alla winner. Due le vittorie per l’under 14 riminese Gloria Cassini.