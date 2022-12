Tennis, i risultati del Rodeo di Natale al Republic di Jesolo

Al Republic di Jesolo si è concluso il Rodeo di Natale con una trentina di tennisti. Competizione aperta anche ai giocatori di 3^ categoria diretti da Maria Laura Perini con la supervisione di Alessandro Mior.

Nel maschile davanti a tutti Roberto della Valle dell’At Verona, che in finale in due set si è imposto sul giocatore di casa Matteo Zuccon. Per il veronese tre gare vinte tutte in due set. Bronzi per il favorito del seeding l’alfiere di casa Alessandro Pasqual e per Giulio Lovisotto dell’Olivera di San Vendemiano. Dai blocchi di partenza si è fatto notare Matteo Leonardo Vidotto, under 16 di casa che ha fatto vedere i suoi progressi stagionali, con tre partite vinte.

Nel draw rosa, Matilde dall’Antonia under 14 del Caneva al terzo set sulla coetanea Giorgia Spolaor. Entrambe in cambio societario. La winner, che ha fatto parte della selezione veneta per la Coppa Balardinelli, giocherà nella stagione 2023 per il Park di Villorba, mentre la finalista per l’Eurosporting Treviso. Questo, dunque, il primo dei tanti incontri che le metteranno di fronte.

Con questa kermesse si chiude la stagione agonistica jesolana e veneziana e non ci sono altre competizioni fino al 2023.