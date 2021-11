Tennis, a Portogruaro Corrado Mezzavilla si concede il bis stagionale

Al Rodeo di Portogruaro escono vittoriosi nel maschile Corrado Mezzavilla, nel femminile Elisa Sperandeo. Competizione di 4^ categoria che è iniziata venerdì 12 e si è conclusa domenica 14 novembre, diretta da Manola Zanon con la supervisione di Rinaldo Tassile, con 43 partecipanti.

Nel maschile Corrado Mezzavilla del Fossalta di Portogruaro apre la stagione sportiva 2022 con una nuova vittoria. L’ha ottenuta contro il trevigiano Tommaso Zeggiato dell’Ormelle. Terzi posti per i compagni di club del winner Alberto Zanco Franco e per Emanuele Prataviera. Tre le vittorie per il giocatore di casa Mattia Locatelli.

Soddisfazione per il club organizzatore di retto da Mauro Rettore, per la vittoria nel femminile di Elisa Sperandeo che al terzo set si è imposta sulla giovanissima tennista del Caneva Anna Lou Bottosso. Tre mini set ed in rimonta per la beniamina di casa, che in semifinale ha relegato al terzo posto la triestina Sara Parpinel assieme alla favorita del seeding Manuela Borgonovo del Porcia.

Prossima tappa per i Rodeo sarà alla Canottieri Mestre di San Giuliano Sabato 20 e Domenica 21 per i maschietti di 4^ categoria. Dirigono Roberto De Rossi e Guido Lazzarini che accettano le iscrizioni fino alla ore 12 di Giovedì 18, che dovranno pervenire via mail all’indirizzo: tennis@canottierimestre.it.

La settimana successiva sarà Mirano ad ospitare per la 5^ edizione di questa kermesse diretta da Adriano Toniolo per giocatori e giocatrici di 4^ categoria. Si gioca per l’appunto il 27 e 28 con iscrizioni che dovranno pervenire entro le ore 12 del 25/11 via mail to: segreteria@tennismirano.com.