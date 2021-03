Tennis: Rodeo di Portogruaro, i risultati

A Portogruaro si è concluso il Rodeo Maschile e femminile di tennis terza categoria con una sessantina di contendenti sotto l’occhio vigile di Rinaldo Tassile. Nel maschile si è imposto il giocatore di casa Alain Puppo, che in finale ha superato il bellunese Enrico Dimai. Il winner per aggiudicarsi la competizione è stato impegnato da 4 avversari tutti sconfitti i soli due set. Terzi posti per il pordenonese Simone Crovatto del Fontanafredda e per Riccardo Levorato del Mira. Con tre vittorie Lorenzo Bassan, under 18 del Bassano; due positivi per il trentino Leonid Pelipei, Federico Drusian del Salgareda sconfitto al terzo set dal finalista Dimai, per il patavino under 14 Edoardo Pezzato del Plebiscito, per l’under 18 veronese Paolo Boscarini e per il bellunese Willy Preda.

Nel femminile successo di Enrica Favaron, under 18 del Tc Padova. L’ultima a resisterle è stata la coetanea udinese Caterina Vidal. Terzi posti per la bellunese del Sedico Maddalena Cibien e per Aurora Vignaduzzo, under 16 del Latisana. Con due vittorie si sono distinte: l’under 18 del Latisana Denise Pez e la coetanea pordenonese Alessia Baraldo del San Vito.