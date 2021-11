Tennis, giornata di Rodeo a Portogruaro e Spinea

A Portogruaro Rodeo maschile e femminile di 4^ categoria che è iniziato il 12 e si concluderà il 14 novembre. Tutto coordinato da Rinaldo Tassile con 43 partecipanti. Nel maschile da battere, il tennista di casa Alberto Zanco Franco all’estremità del draw il giocatore del Latisana Filippo Giacomini. Numero tre il trevigiano Tommaso Zeggiato e l’outsider del Fossalta Corrado Mezzavilla. Oltre due le dozzine di non classificati che hanno inaugurato nella giornata di ieri questo tabellone.

Nella giornata di sabato previste gare dalle ore 11.00, mentre l’ultima va in scena alle 21.00. I favoriti giocheranno nella giornata di domenica con i “sopravvissuti” di questa due giorni di gare. Difficile quindi che un non classificato regga tutti questi impegnativi incontri. Ci vuole un’ottima preparazione fisica e soprattutto solidità mentale, per affrontare un weekend così impegnativo. Doppi turni stressanti. Non si fa nemmeno in tempo a far entrare a regime il proprio fisico, magari vincendo un incontro, che l’attesa del proprio avversario, può risultare oltre che stressante per il tempo di intervallo incalcolabile, che per il fisico. Dopo appunto essere entrato quasi ad una temperatura ottimale, il fisico si fredda e poi si ripresenta lo stesso problema nella gara successiva. Per chi vince e continua a vincere ci sono ben tre le gare giornaliere.

Quindi ci vuole un ottimo allenamento, ma che difficilmente rappresenta una situazione di gara con attacca e stacca, a corrente alternata. Mini set ai 4 giochi, killer point, tie break a gogo, sono la base della formula Rodeo. Molto simile i Next Gen in corso a Milano, giusto per dare un’idea di confronto. Affermarsi in questa tipologia di gare è veramente difficile anche per giocatori “esperti”.

Nel femminile avendo una griglia più corta, dove le tenniste in lizza sono una decina, questa condizione si presenta un po’ più attenuata. Favorite del seeding sono Manuela Borgonovo del Porcia e la giocatrice di casa Elisa Sperandeo. La mina vagante sarà la giovane under 12 del Caneva, Anna Lou Bottosso che ha già i piedi in terza categoria e la coetanea del Tc Mestre Benedetta Rossi Balotta.

Anche a Spinea al Tennis Arca 974 dove Enrico Bortolamei e Federica Vinci sono alle prese con una trentina di tennisti. Sabato si gioca dalle 09 e l’ultima gara è prevista per le 14. Qui il favorito è Leonardo Molin under 16 mestrino, assieme al coetaneo del Dolo Emanuele Federico.