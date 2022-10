Rodeo tennis terza categoria a San Giuliano, i risultati

Alla Canottieri di San Giuliano l'8 e il 9 ottobre si è svolto il Rodeo fino ai giocatori di terza maschile e femminile, condotto da Costantino Zorico. Erano in 40 ai nastri di partenza.

Nel maschile Cristiano Cavaldoro fa gli onori a tutti. Sebbene le ultime due gare vinte sul filo di lana, Cavaldoro ha sempre fatto vedere la sua classe. L’ultimo a cedere è stato un maestro di tennis che svolge la sua attività a Luino, Simone Capuano, pari classifica del maestro di casa. Terzi posti per Enrico Peressin del Pordenone e per Mattia De Munari vicentino del Santorso.

Punti preziosi per il giocatore di casa Oscar Alessio Rado e per Andrea Baretta dello Sporting entrambi 4.1 che hanno totalizzato 3 vittorie.

Nel femminile si è imposta l’under 18 padovana del Plebiscito Alessia Iannucci in due set del Tc Venezia Carlotta Donaggio. Terze, Sofia Peruzzo under 16 e l’under 12 Alessia Maria Minzat tutte compagne della Iannucci.

Prossimo appuntamento tennistico sarà a Spinea presso il Club Arca 974 per il 1° Rodeo di terza categoria maschile e femminile. Saranno ammessi al massimo 48 giocatori in totale. Attualmente in lista ce ne sono 30, quindi potranno accerdere ancora 18 players che dovranno iscriversi entro le ore 12 del 13/10.