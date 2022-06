Torneo Confindustria Ve-Ro, prima giornata senza sussulti. Gli orari della seconda

Non si sono registrati particolari sussulti nella 1^ giornata di gare della Veneto Open Internazionali Confindustria Ve-Ro, che hanno visto scendere in campo 6 incontri del draw di singolo e due del doppio. Liscio come l’olio l’incontro di Lucia Bronzetti n°72 e tds n°3, che con la Lituana Mikulskyte ha fatto vedere il suo spessore tecnico lasciandole solo 4 giochi.

Bene anche la giovane wild card della Ct Garbin, Matilde Paoletti, che non ha deluso le aspettative. Nonostante il divario dei numeri con la svizzera Bandecchi, 970 la perugina contro i 190 della ttansalpina, l’incontro è stato molto piacevole e, molto combattuto. Avanti subito la svizzera per 6/3, l’italiana rimetteva in euilibrio l’incontro il tie-break facendo vedere il suo carattere. Poi nel terzo “integrale” Bandecchi portava a casa l’intera posta aggiudicandosi l’incontro con un 6/4 che fa intravvedere una buona scelta per Matilde Paoletti.

L’altra svizzera in gara Ylena IN-Albon 119 recupera un po’ di posizioni internazionali ai danni della Francese Paquet 101, faticando soltanto nel primo set vincendo per 6/4 6/2. Stesso dicasi per la belga Ysaline Bonaventure 170 che rendeva una quarantina di posizioni alla russa Avanesyan, che chiudeva l’incontro in due set. Avanza la romena Ana Bogdan n°91 che passa il turno ai danni della Ceca Fruhvirtova per 7/5 6/0 rifilando il primo bagel del torneo.

Questo l’orario di gioco degli 8 incontri di martedì 14.

Alle 10.30 apre questa seconda giornata di giochi la veterana Sara Errani che se la dovrà vedere con la tds numero due, la statunitense Madison Brengle n°56. Alle 10.30 sul campo 1 l’olandese lesley Pattinama Kerkhove con la tedesca Tatjana Maria. Sempre alle 10.30 sul campo 3 fa il suo esordio Lisa Pigato altra wild card della Ct Garbin con la francese n°6 del seeding Diane Parry n°82.

A seguire in tutti i campi gli altri incontri Zuger-Delai e sempre nel 2 due incontri del doppio, con Kania-Chodun Bandecchi-In-Albon e Bonaventure-Voracova contro Potapova-Sizikova. Nel centrale la favorita del torneo la giocatrice belga Alison Van Uytvank n°46 con la giocatrice piemontese Cristiana Ferrando. A seguire Lucrezia Stefanini n°193 con Vitalia Diatchenko. Non prima delle 16 la belga Minnen con l’ucraina Baindl. Sul campo uno l’olandese Arantxa Rus n°77 con la russa Blinkova. Poi la spagnola Masarova con l’americana Liu, poi Federica Di Sarra con la ripescata Fomina-Klotz subentrata alla giocatrice italiana Elisabetta Cocciaretto.

Per chi non potesse partecipare dal vivo alla manifestazione da venerdì a domenica gli incontri del campo centrale si potranno vedere sul canale Eurosport 2 (disponibile su Sky, Dazn e TimVision) e anche in live streaming su discovery+; mentre da lunedì a giovedì, sempre i match del centrale, saranno disponibili in streaming sul canale YouTube Gaibledon. L’ingresso sarà libero nelle prime giornate di gare (con prenotazione obbligatoria), sarà previsto invece un biglietto nelle ultime tre giornate quelle di venerdì – sabato e domenica.

Per acquistare i biglietti è disponibile un apposito link nel sito dedicato al torneo www.venetopen.com (modalità vivamente consigliata). Ci sarà anche un Welcome point allestito al circolo in via Alcide De Gasperi n. 15 a Gaiba (RO), che potrà vendere gli eventuali biglietti rimasti, ma solo con carta di credito o bancomat. Il costo del biglietto intero sarà di 15 euro, ridotto per ragazzi dai 12 ai 18 anni 5 euro, gratuito per under 12, disabili e accompagnatori, al prezzo si deve aggiungere il costo della prevendita. Nel caso di appassionati che facciano parte di un tennis club, è possibile acquistare carnet da 5 o 10 biglietti, validi per la data scelta, ad un prezzo speciale: 5 biglietti 70 euro, 10 biglietti 120 euro, più costi di prevendita.

Mercoledì 15 la classica 1000 miglia passerà davanti al Tc Gaiba. Sabato 18 e domenica 19 sarà possibile sorvolare il delta del Po ed affiumarvici con gli idrovolanti. Questo in collaborazione con Aipo ed Assonautica. Partenza proprio da Gaiba.

Le Poste italiane hanno costruito per l’occasione un annullo filatelico e saranno presenti sabato 18.