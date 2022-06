Tennis, semifinali del singolo e doppio a Gaiba

Risultati della 5^ giornata di gare del Torneo Confindustria Ve-Ro, che hanno visto scendere in campo 4 incontri del draw di singolo e due del doppio. La belga Alison Van Uytvanck, numero 46 del mondo nei quarti non ha avuto problemi con la svizzera Ylena In-Albon. La partita è terminata 6-4 6-2, senza grossi colpi di scena. Il percorso della Van Uytvanck fin qui l’ha vista imporsi su Cristiana Ferrando 6-4 6-1, su Ysaline Bonaventure 6-2 6-2, e l’ultimo incontro su Ylena In-Albon. La tennista ventottenne nata aVilvoorde vanta 5 titoli WTA e 9 ITF, 1 in doppio Wta e 1 in doppio ITF. Nei tornei del Grande Slam ha raggiunto nel 2015 i quarti di finale agli Open di Francia e gli ottavi a Wimbledon nel 2018. È stata, come best ranking, numero 37 al mondo nel 2018.

Più complicato e faticoso il percorso di Diane Parry (n. 82 del mondo e 6 del seeding), la diciannovenne francese è sicuramente una delle possibili protagoniste del tennis mondiale dei prossimi anni, si è messa in luce al Roland Garros per aver eliminato al primo turno la detentrice in carica del titolo, ovvero Barbora Krejcikova. A Gaiba ha eliminato Lisa Pigato 6-4 6-1, la svizzera Joanne Zugger 6-1 4-6 6-4 e la tedesca Tatiana Maria 6-4 3-6 6-3. A sorpresa arriva alle semifinali la francese Harmony Tan che oggi ha lottato e portato a casa un match molto difficile contro la rumena Ana Bogdan, 6-2 5-7 6-3 il punteggio finale. In precedenza aveva vinto i match contro l’ungherese Fanny Stollar 7-6 (3) 6-1 e dato un dispiacere ai tifosi italiani battendo Lucia Bronzetti 4-6 6-2 6-4.

L’altra semifinalista che chiude nella parte bassa il draw, è la giocatrice di alto spessore e molto sostenuta dai tifosi che risponde al nome di Sara Errani. L’emiliana è l’ultima italiana rimasta in gara delle 9 azzurre, ed è per l’appunto quella che vanta più esperienza per aver calcato tutte le superfici di gioco. Dai cementi americani di Flushing Meadows, all’erba di Wimbledon, alle terre rosse in varie parti del mondo, ai sintetici arabi ed asiatici, Sara Errani più in doppio 27 i suoi successi, che in singolo è una delle tenniste italiane che ha vinto di più. In singolo la 35enne sta cercando di risalire la china (ora occupa la posizione 194) per prendersi le ultime soddisfazioni, e, vista la grinta messa in campo, non sembrano proprio le ultime. Nel grass di Gaiba giusto come aperitivo al primo turno si è concessa il lusso di eliminare l’americana Madison Brengle n°56, poi nel derby italico Lucrezia Stefanini, e ieri l’ucraina Cateryna Baindl per 7/6 6/4. In semifinale troverà l’astro nascente Parry e i 16 anni di differenza con la transalpina, saranno l’ago della bilancia a suo favore ? Finora la Errani oltre a dimostrare una buona forma fisica, è riuscita a fare appello a tutta la sua esperienza di gioco per districarsi su questa superficie non affatto facile.

Negli incontri di doppio, saluta il pubblico di Gaiba Martina Trevisan che esce ai quarti di finale, dove ha gareggiato in coppia con la rumena Ana Bogdan, dopo il forfait obbligato di Elisabetta Cocciaretto. Le americane Brengle e Liu si sono dimostrate più incisive nei momenti topici, facendo suo l’incontro per 6/4 7/6.

L’altro incontro di doppio di semifinale vedeva di fronte la russa Diatchenko e la georgiana Kalashnikova contro le olandesi Pattinama Kerkhove e Rus che si sono arrese alle prime soltanto per i classici due punti finali nel long tie-break. Russa e georgiana già in finale in attesa di conoscere le loro antagoniste.

Questi gli orari di gioco dei 3 incontri di sabato 18, che si svolgeranno tutte sul campo centrale.

Sul centrale aprono le danze alle ore 13.30 il duo russo Potapova-Sizikova teste di serie n°2 con le statunitensi Brengle-Liu.

Alle 15.30 la belga tds n°1 Alison Van Uytvanck n°46 con la francese Harmony Tan n°121.

A seguire il match clou tanto atteso dai tifosi italianai sarà quello tra Sara Errani e la francese Diane Parry n° 86 del ranking mondiale.

Per chi non potesse partecipare dal vivo alla manifestazione da venerdì a domenica gli incontri del campo centrale si potranno vedere sul canale Eurosport 2 (disponibile su Sky, Dazn e TimVision) e anche in live streaming su discovery+. L’ingresso con biglietto nelle ultime tre giornate quelle di venerdì – sabato e domenica. Per acquistare i biglietti è disponibile un apposito link nel sito dedicato al torneo www.venetopen.com (modalità vivamente consigliata). Ci sarà anche un Welcome point allestito al circolo in via Alcide De Gasperi n. 15 a Gaiba (RO), che potrà vendere gli eventuali biglietti rimasti, ma solo con carta di credito o bancomat. Il costo del biglietto intero sarà di 15 euro, ridotto per ragazzi dai 12 ai 18 anni 5 euro, gratuito per under 12, disabili e accompagnatori, al prezzo si deve aggiungere il costo della prevendita. Nel caso di appassionati che facciano parte di un tennis club, è possibile acquistare carnet da 5 o 10 biglietti, validi per la data scelta, ad un prezzo speciale: 5 biglietti 70 euro, 10 biglietti 120 euro, più costi di prevendita.

Sabato 18 e domenica 19 sarà possibile sorvolare il delta del Po ed affiumarvici con gli idrovolanti. Questo in collaborazione con Aipo ed Assonautica. Partenza proprio da Gaiba. Le Poste italiane hanno costruito per l’occasione un annullo filatelico e sono presenti sabato 18.