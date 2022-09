A Noventa di Piave le semifinali del 6° Memorial Vazzoler

A Noventa di Piave il 6° Memorial Vazzoler è giunto alle semifinali. Competizione maschile fino ai 2.5, conduce Diego Pierluigi Boer con 86 tennisti al via. Ne sono rimasti 4 a contendersi il montepremi di 1.000 € messi a disposizione del presidente Andreas Cunial.

Le gare di oggi 2 settembre. Alle 18 Cesare Gabrieli con Gregorio de Gasper e alle 20 Jani Tomulic vs Riccardo Masiero. Continua la striscia vincente di Tomulic che nella giornata di ieri ha estromesso al terzo set la testa di serie numero uno Angelo Rossi. Bella vittoria per il giocatore del Park di Villorba Riccardo Masiero che è riuscito a piegare anche lui al terzo set il regolarista Jacopo Poles. Duello tutto dell’est quindi tra Tomulic e Masiero. Tomulic di scuola croata e Masiero che ha fatto un pluriennale in quella serba. Nell’altra semifinale il “Kyrgios” vicentino con tessera trevigiana Cesare Gabrieli che ha stoppato il giovane triestino Valvasori contro il trevigiano Gregorio De Gasper con tessera del Tc Padova che ha spento gli entusiasmi del portacolori di casa Mauro Borcini. Sarà una partita con un profilo altalenante dove Gabrieli tra una bordata ed una tagliata, condite da qualche drop shot cercherà di non far entrare nel ritmo partita De Gasper, abituato a scambi uniformi e veloci. Finali direttamente domenica 4 ore 18.00.

A Portogruaro iniziato l’Open maschile e femminile che si protrarrà fino al 13/9. Diretto da Umberto Gerolin con la supervisione di Rinaldo Tassile consta di un montepremi di 3.000€. Sono 145 gli iscritti finali, dove spiccano Matteo Viola e Marco Speronello assieme a due dozzine di contendenti. Nel femminile spettacolo assicurato con Federica Arcidiacono e Melania Delai top players italiane del circuito professionistico internazionale.

Per i giovani a Bibione la Junior Cup si svolgerà praticamente nel weekend e vedrà in gara i giovai dagli 8 ai 16 anni, con la direzione di Jury Basilone. A Camponogara Torneo di 4^ categoria maschile iniziato il 27/8 fino al 11/9 con 74 contendenti. A Scorzè torneo di 3^ femminile iniziato il 27/8 fino al 4/9 con due dozzine di tenniste al via.

Iniziato al Tc Dolo torneo con ben 105 giovani dai 12 ai 16 anni dal 27/8 fino al 4/9, dirige Micaela Barbuni. A Porto Santa Margherita torneo di 4^ categoria maschile e femminile dal 3 al 17 settembre. Sono 45 gli iscritti alla competizione. A Mirano torneo di 3^ maschile e femminile dal 3 al 14/9, diretto da Adriano Toniolo con la supervisione di Gianpiero Scanferlato che dovranno occuparsi di 107 racchette. A Mira dal 3 al 14/9 torneo giovanile trofeo LSG Lavanderia dai 10 ai 16 anni. Anche qui iscrizioni chiuse con 108 ragazzi. Dal 3 al 11/9 a Spinea Don’t Stop me now per giocatori di 4^ categoria, con 84 iscritti con in plancia di comando il duo Vinci, Federica e Giorgia.