Tennis, le squadre veneziane giovanili promosse alla fase regionale

Dopo le fasi provinciali a gironi che hanno messo a confronto le squadre veneziane, le migliori, sono approdate a quelle regionali. Mischiandosi a loro volta con le migliori della altre province danno vita alla fase regionale.

Queste quindi le formazioni dei nuovi gironi per categoria.



Under 12 maschile che inizierà il 1° Maggio ore 15 poi 15 e 22/5. Salta anche qui il turno del 08 Maggio per consentire ai giovani di poter frequentare gli Internazionali d’Italia del Foro Italico.

Gir. 4. Tc Mestre, Tc Padova, Tc Belluno, Tc Olivera San Vendemiano. Davide Anoè, Lorenzo Bottosso, Riccardo Aggio e Riccardo Da Sacco.

Gir. 6. Tc Scorzè, Scaligero, Cerea e Eurosporting. Scorzè: Daniel Barcikowski, Sebastian Zamengo e Filippo Zoia.

Gir. 7 Green Garden B, Plebiscito Pd, San Paolo Pd, Peschira del Garda. G.G: Mattia Giangaspero, Lorenzo Bellio, Andrea Gorla, Andrea Sommavilla e Nicholas Disegna.

Gir. 8 Green Garden A, Ca’ del Moro, Barchessa Casale, Canottieri Padova. GG: Riccardo Minighini, Giancarlo Busi, Leonardo Sandri e Mattia Savonitto. Ca’ del Moro: Giovanni Di Bin e Simone Di Cola.

Under 12 femminile.

Gir. 1 Tc Mestre, Ct Belluno e Dlf Tv. Mestre: Virginia e Noelle Zema.

Gir. 2 Green Garden A, Plebiscito B, Scaligero Vr. GG: Veronica Pastorello, Cecilia Sacchetto e Gloria Cuogo.

Gir. 4 Green Garden B, Bassano, Villfranca Vr, Plebiscito A. GG Martina Marcolin, Ginevra Bellio e Carlotta Aldighieri.

Under 14 maschile che inizierà il 30/4 ore 15, 14/5 e 21/5.

Gir. 6 Green Garden, Motta di Livenza, Tc Arca 974 Spinea, Republic Jesolo. GG John Marcolin, Lorenzo Di Giusto, Nicolò Zavan e Giacomo Codolo.

Republic Jesolo: Emil Romano, Emilio Bonizzi, Nicola Mamprin, Paolo Felix Bortoluzzo, Omar Vendramello e Giacomo Milano. Arca 974 Spinea: Guglielmo Pietro Vetrano, Carlo Vian e Andrea D’Emilio.

Gir. 7 Tc Mestre, Plebiscito A, Sporting Mestre, Valdagno. Tc Mestre: Edoardo Novello, Matteo Zorico, Marco Coppo e Alessandro Cester. Sporting Mestre: Nicolò Bugin, Giulio Scattolin e Gianmarco Mestriner.

Gir. 8 Ca’ Del Moro, Mirano, Sedico e Pedavena. Ca’ Del Moro: Filippo Sambo, Ettore Bastianello e Ardal Zambon. Mirano: Riccardo Marchiori, Marco Soprano, Marco Michielan, Leonardo Giomo, Enrico Garavello, Ettore Galzignato e Niccolò Gallo.

Under 14 Femminile.

Gir. 1 Tc Dolo, Mogliano, Tc Pd A. Dolo: Iris Masetto e Ilaria Polato.

Gir. 4 Tc Mestre, Noventa vicentina e Cittadellese. Tc Mestre: Giulia Demin, Benedetta Rossi Balotta e Maria Vittoria Franzoi.

Gir 5 Green Garden A, Bassano e Palladio Vicenza. G.G: Valeria Maria Arrighetti, Alessia Ioana Mardale e Margherita Busi.

Gir 7 Green Garden B, Vicenza e Trissino. GG: Agata Folin, Greta Sorato, Rachele Tono e Matilde Pitteri.

Under 16 Maschile inizia il 30/4 ore 15. Gare 14/5 e 21/5.

Gir. 2 Dlf Tv, Dolo, Volpago e Mirano. Dolo: Emanuele Federico e Riccardo Pasqualetto. Mirano: Michele Causin, Niccolò Marchiori e Giacomo Stefanutto.

Gir. 4 Tc Mestre B, Plebiscito, Belluno e Vicenza. Mestre: Leonardo Conte, Marcello Mazza e Matteo Canal.

Gir. 5 Tc Mirano A, Tc Mestre A, Pederobba e Noventa di Piave. Mirano: Giovanni Mariutto, Alberto Scantamburlo, Gabriele Zanella e Lorenzo Bellon. Tc Mestre A: Alessandro Zecchini, Sebastiano Cecchini e Lorenzo Eleuteri. Noventa di Piave: Andrea Presottin, Gabriele Midena, Samuele Piro e Rocco Vello.

Gir. 7 Green Garden, Rovigo, Cerea, Villafranca. G.G: Edoardo Michieletto, Andrea Moro, Thomas Disegna e Francesco Giuffrè.

Under 16 Femminile.

Gir. 3 Tc Mestre, Tc Venezia, Dolo e Rovigo. Tc Mestre: Emma Bozzetto, Alice Vazzorelli, Giulia Barbadoro Giacomelli. Tc Venezia: Eva Miriam Baker, Giulia Lazzari e Bianca Bianchini. Tc Dolo: Anna Santon, Aurora Baldan e Francesca Polato.

Under 18 maschile

Tc Dolo, Camponogarese, Bassano e Schio. Camponogarese: Simone Pezzato e Riccardo Szamko. Tc Dolo: Piergiovanni Drago, Mattia Chinello e Stefano Scaggiante.

Prossimo torneo in provincia di Venezia allo Sporting Foxalta Rodeo maschile trofeo Asis Primavera per giocatori fino ai 3.3. Inizierà Venerdì 22 fino a domenica 24, iscrizioni entro le ore 12 del 20/4.

Per gli amanti delle competizioni classiche, allo Sporting Life Center di Vacil in provincia di Treviso primo ed unico torneo con formula di 3 set su 5 per giocatori di 3^ e 4^ categoria singolari e doppi maschile femminile e misto. Iscrizioni entro le ore 12 del 21 aprile.

Per i tornei giovanili a Bibione si terrà la prima tappa veneta e l’unica friulana del 17° Kinder Tennis Trophy. Il master finale sarà a Roma dal 23 al 31 luglio.

Dal 30 aprile al 08 maggio ci saranno i tennisti MINI dai 9 ai 12 anni, iscrizioni entro le ore 12 del 28/4.

Dal 07 al 15 maggio toccherà agli Junior dai 13 ai 16 anni, iscrizioni entro le ore 12 del 05/05, sul portale MyFit della Federtennis, così come per tutte le competizioni di questo 2022.