Tennis, risultati del torneo di 3ª categoria di Camponogara

A Camponogara torneo di 3^ categoria maschile diretto da Mirco Condon sotto la supervisione di Alessandra Gislon, che ha assegnato la vittoria al mestrino Boetto. Nell’ultimo atto erano di fronte il vicentino Francesco Marangon ed il giocatore del Tc Mestre Matteo Boetto Bernath che si è aggiudicato anche quest’ultima gara per 6/3 6/0. Terzi Riccardo Levorato del Mira ed Eugenio Boscolo del Chioggia.

Nel main draw si sono distinti l’under 18 del Bassano Andrea Nodari, Luigi Tanzola della Canottieri Pd ed il maestro di casa Alan Alaimo di Loro. Il draw di 4^ è andato al veterano Michele Spinello del Chioggia sull’under 16 della Canottieri Filippo Violato. Per il draw degli Nc Andrea De Rossi veterano veronese con il giocatore di casa Marco Gazzato.

Al Tc Davis di Mestre Via Bixio dal 16/7 è iniziato il torneo di 3^ categoria maschile e femminile. Matteo Rossetto coordina la competizione dei 90 giocatori in tenzone. Torneo giovanile alla Canottieri Mestre dal 17 al 27/7 Memorial Guido Donzella per ragazzi e ragazze dai 12 ai 16 anni diretto da Roberto De Rossi con la supervisione di Costantino Zorico. Ben 105 le giovani racchette a confronto.

A Portogruaro dal 20/7 al 01/8 torneo di 3^ categoria maschile e femminile, diretto da Rinaldo Tassile con 152 tennisti al via. Al Tc Dolo Open femminile Trofeo Crown diretto da Vasile Marchitan con 1.000 € di montepremi. Iscrizioni fino alle 3.1 ore 12 del 22/7 per le seconda ed eventuali prima categoria entro le ore 19 del 25/7 via mail a: tennisdolo@gmail.com.

Dal 24/7 al 7/8 al Tc Venezia di Lungomare Marconi Open Maschile Trofeo Ristorante la Cupola On The Gran Canal con 2.500€ di montepremi. Iscrizioni via mail entro le ore 17 del 21/7 via mail: info@tennisclubvenezia.com.

Lo stesso Club indice un Rodeo Giovanile che si terrà dal 30/7 al 01/8 per ragazzi dagli 12 ai 16 anni. Iscrizioni entro le ore 12 del 28/7 al suddetto indirizzo mail. A Bibione dal 30/7 Torneo Open Trofeo Avis maschile e femminile condotto da Jury Basilone con 1.500€ di montepremi. Iscrizioni entro le ore 20 del 27/7 via mail a: tennisbibionebeach@hotmail.com.