Risultati della 3^ giornata del Wta 125 Trofeo Confindustria Ve-Ro

Open Internazionali Confindustria Venezia e Rovigo: ecco i risultati della 3^ giornata di gare, che hanno visto scendere in campo 6 incontri del draw di singolo e due del doppio. Avanza senza grossi patemi d’animo la favorita del seeding Alison Van Uytvanck, che nel derby belga con Ysaline Bonaventure mette il sigillo con un doppio 6/2. Nell’altro derby svizzero Ylena In-Albon doppio 6/3 alla connazionale Susan Bandecchi. Fuori Lucia Bronzetti per mano della francese Harmony Tan che in 2h 8minuti da il pass ai quarti per la transalpina. Altro colpaccio è quello della romena Ana Bogdan che in due set estromette l’olandese Arantxa Rus.

Questo, invece, l’orario di gioco dei 6 incontri di giovedì 16. Sul centrale aprono le danze alle ore 13 la tedesca Tatjana Maria 106 con l’americana Claire Liu n°74 e tds numero 4. Sempre alle 13 sul campo 3 la francese Diane Parry in gran spolvero è abbinata alla svizzera Joanne Zuger. Per la transalpina dovrebbe essere un incontro abbastanza spensierato, ma le insidie del grass di Gaiba sono molteplici. Alle 15.30 l’ucraina Kateryna Baindl con Federica Di Sarra. Baindl 142 che ha liquidato in due set la n°88 belga.

Alle 17.30 il match clou tra Sara Errani e Lucrezia Stefanini, due lottatrici. La gara vede favorita, dopo la prova maiuscola contro l’americana Brengle, la Errani. Proprio per l’alto tasso tecnico e l’esperienza messa in campo nel difficile match di martedì, ma attenzione alla verve della Stefanini che non si è fatta intimorire né dalla prestanza fisica né dall’esperienza della Diatchenko, tanto da sovrastarla nel terzo set per 6/2.

Nei doppi raggiungono le semifinali la Diatchenko con la georgiana Oksana Kalashnikova. Ancora alle prese con la sfida ai quarti verso le ore 15 per la veterana australiana Monique Adamczak e la giapponese Miyu Kato che se la dovranno vedere con il duo russo Potapova-Sizikova teste di serie n°2. L’altra gara a seguire sarà quella del duo olandese Rus-Pattinama Kerkhove contro Lechemia e la ceca Kania-Chodun. Mancherà soltanto un incontro per definire le semifinaliste del doppio e sarà quello tra le americane Brengle e Liu contrapposte a Martina Trevisan e la rumena Ana Bogdan che verrà giocato nella giornata di venerdì.

Per chi non potesse partecipare dal vivo alla manifestazione da venerdì a domenica gli incontri del campo centrale si potranno vedere sul canale Eurosport 2 (disponibile su Sky, Dazn e TimVision) e anche in live streaming su discovery+; mentre da lunedì a giovedì, sempre i match del centrale, saranno disponibili in streaming sul canale YouTube Gaibledon. L’ingresso sarà libero nelle prime giornate di gare (con prenotazione obbligatoria), sarà previsto invece un biglietto nelle ultime tre giornate quelle di venerdì – sabato e domenica.

Per acquistare i biglietti è disponibile un apposito link nel sito dedicato al torneo www.venetopen.com (modalità vivamente consigliata). Ci sarà anche un Welcome point allestito al circolo in via Alcide De Gasperi n. 15 a Gaiba (RO), che potrà vendere gli eventuali biglietti rimasti, ma solo con carta di credito o bancomat. Il costo del biglietto intero sarà di 15 euro, ridotto per ragazzi dai 12 ai 18 anni 5 euro, gratuito per under 12, disabili e accompagnatori, al prezzo si deve aggiungere il costo della prevendita. Nel caso di appassionati che facciano parte di un tennis club, è possibile acquistare carnet da 5 o 10 biglietti, validi per la data scelta, ad un prezzo speciale: 5 biglietti 70 euro, 10 biglietti 120 euro, più costi di prevendita.

Sabato 18 e domenica 19 sarà possibile sorvolare il delta del Po ed affiumarvici con gli idrovolanti. Questo in collaborazione con Aipo ed Assonautica. Partenza proprio da Gaiba. Le poste italiane hanno costruito per l’occasione un annullo filatelico e saranno presenti sabato 18.