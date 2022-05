Tennis, a Bibione il Kinder Trophy

Tutto pronto per le semifinali del primo torneo giovanile a Bibione, la prima tappa veneta e l’unica friulana del 17° Kinder Tennis Trophy. Il master finale sarà a Roma dal 23 al 31 Luglio. Tappa Mini che è iniziata il 30 Aprile fino al 8 Maggio dai 9 ai 12 anni. Queste le gare di sabato:

alle ore 16.30 per le under 12 Virginia Zema con Maria Speranza Mattiussi e Noelle Zema con Bianca Del Sal

alle ore 18 per gli under 10 Nicolas Lyam Basilone con Giovanni Drigo e Pietro Marinelli con Alessandro Teodorani. Basilone che in settimana è stato alla corte del massimo Tecnico Federale Michelangelo Dell’Edera che ha tenuto un clinic per questa categoria al Foro Italico. Da qui le sue affermazioni “Speriamo di trovare i nuovi campioni”.

alle 19.30 Marco Antonio Tranciuc con Antonio Borgo. L’altra semifinale per gli under 12 sarà quella tra Antonio Riva e Robert Iorga.

Da Sabato 07 fino al 15 Maggio toccherà agli Junior dai 13 ai 16 anni. Al Republic di Jesolo Sabato pomeriggio e domenica dalle 9 del mattino sarà il teatro delle finali regionali dei campionati veterani. Una cinquantina i tennisti in lizza per contendersi gli ambiti trofei per classi d’età. Sempre al Republic è iniziato torneo di seconda categoria fino al 15 Maggio con 1.000 di montepremi. Sono 115 i tennisti in lizza sotto la direzione di Maria Laura Perini e supervisione di Alessandro Mior. Nella giornata di sabato 7 entrano in campo i 4.1 per entrare come qualificati nel draw di terza.

Altro Open, solo al maschile, che si terrà al Tc Dolo dal 14 al 28 Maggio e sarà diretto da Vasile Marchitan. Iscrizioni entro le ore 12 del 12/5 fino ai 3.1.