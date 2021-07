Tennis terza categoria, i vincitori del torneo di Santa Maria di Sala

Tennis, a Santa Maria di Sala è andata in scena la Coppa Olimpia Memorial Baldi Pomiato giunta alla sua 38^ Edizione con un centinaio di racchette di terza categoria coordinate da Maria Doschinescu sotto la supervisione di Simone Zucchetti. Nel Maschile si è imposto il più giovane Stimamiglio sull’under 18 Tramarollo. Meritata finale per Mattia Tramarollo tennista del Maserà di Padova, sudata punto per punto le ultime due vittorie sulle quattro gare disputate, specie quelle con Riccardo Zizzola che lo hanno proiettato in finale contro il più giovane vicentino Stimamiglio.

Il giocatore vicentino già pronto per la seconda categoria, dotato di ottimi colpi e di altrettanta fisicità, ha fatto vedere i sorci verdi a tutti i suoi quattro avversari, liquidandoli in soli due set. Terzi Riccardo Zizzola quest’anno con tessera trevigiana e Morgan Andres Bordon del Green Garden di Mestre. In evidenza l’under 18 del Mira Giovanni Caione che ha percorso indenne tutto il draw di 4^ la sua categoria dimostratasi stretta e nel main draw ha saltato a piedi pari un giocatore di terza. Altro giocatore del Mira, l’under 16 del suo stesso club Lorenzo Bellon, già top di 4^ che è riuscito a fare il colpaccio, portando a casa punti preziosi

che gli consentiranno di fare il salto di categoria. Altro componente del drappello del Mira Giovanni Mariutto, under 16 già 3.4 che dopo due vittorie, è riuscito a sgraffignare ben quattro games al winner.

Nel femminile la patavina del Plebiscito Serena Forzutti ha fatto sua la posta sulla trevigiana del Park di Villorba Virginia Gonzales y Herrera in due set. Trevigiana che è entrata in partita solo nella seconda frazione. Terza l’under 16 del Brenta Sport Laura Monetti e la favorita bellunese Alessia Bettiol. Nel principale awards per Francesca Pastore del Camponogara che da 4.1è riuscita fare due positivi. Sofia Farina under 16 del Green Garden con due vittorie si è arresa alla coetanea Francesca Tasinato del Tc Padova che poi a sua volta nel derby patavino con la vincitrice è andata ad impegnarla fino al terzo set.

Al Tc Davis di Mestre Via Bixio dal 16/7 è iniziato il torneo di 3^ categoria maschile e femminile. Matteo Rossetto coordina la competizione dei 90 giocatori in tenzone. Quattro i giocatori di 4^ categoria che verranno allocati nel main draw. Sono Alberto Stevanato del Tc Mestre, Antonio Zanon del Ca’del Moro, Aldo Canal dello Sporting ed il trevigiano dello Sporting Life Center di Vacil che ha spento gli entusiasmi del giovane moglianese Lorenzo di Giusto. Torneo giovanile alla Canottieri Mestre dal 17 al 27/7 Memorial Guido Donzella per ragazzi e ragazze dai 12 ai 16 anni diretto da Roberto De Rossi con la supervisione di Costantino Zorico e Guido Lazzarini. Ben 105 le giovani racchette a confronto.