Tennis, a Mira il Tpra va al giocatore del Marcon Nicola Pellizzon

A Mira domenica 5 febbraio si è svolto il torneo Tpra di singolare maschile, all in a day con formula Rodeo. Una dozzina i contendenti coordinati da Massimiliano Esposito con la supervisione di Riccardo Sacco, che ha premiato Nicola Pellizzon. Il giocatore del Marcon al suo secondo successo stagionale ha messo al secondo posto il giocatore del Davis di mestre Cristiano Gaspari. Bronzi per Federico Cegolon altro giocatore del Marcon e per il giocatore di casa Renato Pittarella.

I prossimi appuntamenti

Al Republic di Jesolo 11 e 12 febbraio Rodeo di San Valentino Fitp per giocatori fino ai 3.1 maschile e femminile, iscrizioni entro le 12 del 09/2. A Scorzè 11 e 12 Rodeo Fitp per under 16 femminile. Iscrizioni entro le ore 12 del 9 febbraio. Alla Canottieri di Mestre 11 e 12 Rodeo maschile e femminile per giocatori di 4^ categoria. Iscrizioni 09/02.

Il 12/2 Tpra a Mirano sempre di singolo maschile all in a day. Iscrizioni dirette presso il club 041-431787. Il 18 e 19 al Venice Sporting Center Polisportiva Bissuola Rodeo Fitp di 4^ categoria maschile e femminile. Il 18 e 19 Tc Dolo Rodeo Tpra 4^ cat. Maschile e femminile. Iscrizioni entro le ore 12 del 16/2.

A Caorle il 19 Tpra entry level maschile info ed iscrizione Walter 349-4961235. Il 25 al Venice Sporting Center Polisportiva Bissuola Tpra di doppio maschile valido per il circuito Veneto. Responsabile Federico 338-6989214. Il 25 e 26 al green Garden di Mestre Via Asseggiano Road To Rome di doppio misto, maschile e femminile entry level. Referente Simone 329-4240912.