Tennis, sfida tra i pro Matteo Viola e Marco Speronello a Peseggia

Al tennis Peseggia in occasione dei 25° compleanno del Club sabato 2 ottobre, oltre al torneo sociale, alle 18.00 esibizione dei due migliori Pro veneti. Matteo Viola vs Marco Speronello.

Al tennis Club Dolo c’è il torneo di 4^ categoria 2° Memorial Fernando Barbuni con 131 iscritti. Diretto da Stefano Borgo con la supervisione di Alessandra Gislon sabato in campo dalle ore 9 fino alle ore 17.30 con 16 incontri.

Al Republic di Jesolo il 3^ categoria maschile con 130 tennisti diretto da Maria Laura Perini con la supervisione di Alessandro Mior. Draw di 3^ in pieno svolgimento. Dalle ore 12 alle ore 19.30 sono previsti 6 incontri. Nel femminile già con un piede in semifinale l’under 16 triestina Cecilia Franzin e Lavinia Guerresco u nder 14 del Bolzano.

A San Donà il torneo veterani con una cinquantina di giocatori dai 50 ai 65 anni coordinato da Simone Zucchetti. Gli orari di Sabato 2/10 vedono le semifinali dell’Over 55 alle 16.00 il montelliano Pietro Battistin opposto a Corrado Mezzavilla del Fossalta di Portogruaro e alle 18 derby tutto trevigiano tra Damiano Baggio dell’Altivole e Nicola Gioseffi dello Sporting Life Center di Vacil, fresco vincitore del Rodeo di Foxalta.

domenica tute le finali.

A Chioggia tutto pronto per l’Open maschile con montepremi di 1.000€ diretto da Filippo Spinello con 50 contendenti. Danno inizio alle danze alle 14.30 Vittorino Zecchin del Plebiscito e Andrea Tiozzo Pagio del club di casa; Fabrizio Brazzo del Chioggia e Francesco Androni patavino del Luvigliano. Alle 16.00 Stefano Ceolin vs Davide Nichetto derby tutto casalingo.

Nel weekend 16 e 17 a Mirano 5° Rodeo d’autunno per giocatori di 2^ categoria maschile e femminile. Sarà diretto da Loris Marcolin che accetterà le iscrizioni via mail entro le ore 12 del 14/10 via mail segreteria@tennismirano.com.

Rodeo di 3^ categoria maschile alla Canottieri Mestre per il weekend 23 e 24 Ottobre sotto la direzione di Roberto De Rossi e Guido Lazzarini. Iscrizione entro le ore 12 del 21/10 via mail: tennis@canottierimestre.it.