Tennis: Zeta gen all'Arca di Spinea, i risultati

Erano 113 i giovani coordinati dal duo Vinci all’Arca 974 di Spinea. Questi i verdetti. Nell’under 10, manco a dirlo, Nicolas Lyam Basilone del Bibione con Alessandro Mantovan del Mirano; nel 12 Antonio Borgo del Tennis Club San Paolo di Padova con Niccolò Bressan del Tc Padova, terzi posti per Davide Anoè del Tc Mestre e per Giacomo Aldo Vettori del Silea.

Nell’under 14 il tabellone più affollato con ben 30 contendenti, sul gradino più alto del podio si è confermato John Marcolin del Green Garden di Mestre che con sole due gare si è aggiudicato il seeding. Dietro di lui nell’ordine Nicolo Bugin dello Sporting Mestre, Andrea Perini del Chioggia e Matteo Zorico del Tc Mestre. L’under 16 è stato appannaggio di Alberto Scantamburlo del Mirano che poco dopo aver iniziato l’incontro, ha fruito del ritiro del patavino Marco Buja, già autore dell’impresa nell’aver eliminato il favorito del draw.

Nei tabelloni rosa, per le più piccine Anita Lo Russo del Tc San Paolo di Padova con Giulia Agostini del Tc Paola di Piazzola sul Brenta. Nell’under 12 Alessia Minzat ha imposto il “terribile” ranking da 3.5, ma ha trovato inaspettatamente pane per i suoi denti. La numero due del tabellone si è confermata tale, anche se la sua classifica era indietro di ben 4 passi alla vincitrice. Trattasi di Sara Nicole Sitar e grossa soddisfazione in casa Plebiscito di Padova con due formidabili tenniste, che daranno sicure garanzie al Club. Terza Anna Schiavetto del Dopolavoro Ferroviario di Treviso. Nell’under 14 le due protagoniste dell’under 12 si sono scambiate di posizione. Nell’under 16 derby tutto in seno all’Arca 974 dove ha prevalso Anna Barindelli con Maddalena Tonolo al terzo set.

Prosegue l’onda giovanile con la competizione giunta alla numero 52 del Beppino Bovo di Mirano. Da sabato 11 al 19 giugno, saranno 105 gli under dai 12 ai anni in lizza coordinati da Loris Marcolin e Costantino Zorico.

Per gli adulti il prossimo torneo utile sarà alla Canottieri Mestre trofeo Faraguna Assicurazioni per giocatori fino ai 3.1. Draw solo maschile con 800 euro di montepremi. Iscrizioni fino alle ore 12 del 16 giugno.