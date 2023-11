Il Venezia fa visita alla Ternana, i convocati

Il Venezia in trasferta fa visita alla Ternana di Lucarelli: una squadra che sta vivendo una fase critica e che si trova di fronte un Venezia in grande spolvero. Sono 23 i giocatori convocati dal tecnico Paolo Vanoli per la giornata 12 di Serie B 2023/24, che vedrà il Venezia affrontare la Ternana domani alle ore 14:00 allo stadio Liberati di Terni.



Portieri: Bruno Bertinato, Matteo Grandi, Gregor Pürg. Difensori: Giorgio Altare, Antonio Candela, Ali Dembélé, Marco Modolo, Marin Šverko, Maximilian Ullmann, Francesco Zampano. Centrocampisti: Magnus Kofod Andersen, Bjarki Bjarkason, Gianluca Busio, Mikael Ellertsson, Nunzio Lella, Mato Jajalo, Tanner Tessmann. Attaccanti: Denis Cheryshev, Christian Gytkjaer, Dennis Johnsen, Marco Olivieri, Nicholas Pierini, Joel Pohjanpalo