Terza trasferta consecutiva, il Cus sul campo trevigiano del Paese

Pur essendo molto giovane e, per questo, con una panchina cortissima, il C.U.S. Venezia ha finora dimostrato di poter competere alla pari con ogni formazione di serie B; per questo, nonostante le due sconfitte di misura, rimediate a Torri di Quartesolo e Malo, si appresta con fiducia alla terza trasferta consecutiva, stavolta sul campo trevigiano del Paese (sabato 13 Marzo, ore 18).

Le sfide

«Quest’anno – commenta l’allenatore, Sebastiano Varponi – non dobbiamo badare ai risultati, ma a fare esperienza. Per questo sono soddisfatto nel vedere crescere la compattezza della squadra. Finora abbiamo dimostrato di avere una notevole forza offensiva, cui dobbiamo però abbinare altrettanta intensità difensiva e per questo abbiamo lavorato durante la settimana.» Il Paese è attualmente appaiato ai biancorossi cussini, ma ha una partita in meno; la sua forza dipende dalla formazione, che riesce a schierare, potendo contare soprattutto in casa sull’esperienza di alcuni giocatori con presenze in campionati maggiori. Domenica prossima prenderà finalmente avvio anche il campionato Under 17, suddiviso in 3 gironi fra Veneto e Friuli Venezia Giulia; per ragioni di distanza chilometrica, i lagunari sono stati inseriti nel girone C, sollevando molti malumori, poiché si scontreranno già nella fase eliminatoria con un’altra pretendente ai vertici nazionali quale Trieste. In attesa della duplice sfida con i giuliani, i ragazzi allenati da Luca Ervigi, esordiranno alle ore 12 contro l’Oderzo in un PalaAntenoreEnergia rigorosamente chiuso al pubblico.