Giochi nazionali “Bruno Tiezzi”, terzo posto per la Adhp Gruppo Cosmo

Prestigioso terzo posto per la società di pattinaggio Adhp Gruppo Cosmo di Noale ai Giochi nazionali “Bruno Tiezzi” riservati ad atleti dagli 8 agli 11 anni svoltisi nel fine settimana a Cremona. Un bronzo quasi inaspettato visto che a partecipare alle varie competizioni di destrezza, velocità e prove sprint sono state ben 62 squadre con oltre 500 atleti.

Il commento

«La nostra squadra – commenta felice il presidente Roberto Geronazzo – si è fatta valere ottenendo una medaglia di bronzo, sfiorando per poco l’argento. Un podio meritatissimo per i nostri 26 atleti presenti che hanno dimostrato grande spirito di squadra, determinazione ed impegno. Un risultato speciale, merito della società, del direttore sportivo, degli allenatori Brian Geronazzo, Gloria Marchetto e il giovanissimo Giacomo Franzò». Il bronzo di ieri arriva dopo che la scorsa settimana gli atleti più vecchi, in gara ai Campionati italiani di pattinaggio su strada svoltisi a Cassano d’Adda, hanno ottenuto una bellissima e combattuta medaglia di bronzo con Laura Poveri nella 10.000 metri a punti. Prossimo appuntamento è fissato per la fine di luglio a Bellusco dove si svolgeranno i campionati italiani su pista.