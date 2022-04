Tennis, terzo posto per i veneziani alla fase macroarea di Rovereto

A Rovereto, dopo aver vinto la fase regionale per la prima volta in 13 anni, la rappresentativa veneziana ha partecipato di diritto alla fase di macroarea. Di fronte c’erano le migliori province tennistiche degli atleti 2013-2014 di di Bolzano, Friuli, Emilia Romagna e Veneto. Sorteggio sfortunato, in quanto è capitata così d’emblée la fortissima delegazione di Ravenna, dove al primo incontro è andata in scena quella che poteva essere la finale.

Uscito subito dalla possibilità di giocare la finale, il team veneziano guidato da Paolo Boesso e Maurizio Zecchini ha centrato la finalina, classificandosi al terzo posto. Questi i giocatori autori dello storico evento veneziano: Nicola Ingravalle, Irene Berti, Alessandro Mantovan, Edoardo Previti, Alberto Francato, Teresa Novello, Nicolo’ Rizzo, Gianluca Cocito, Aisha Imolese, Tommaso Radic, Amelia Gasparinetti, Alessandro Soncin e Nicolas Lyam Basilone.

Sempre in tema di tornei giovanili a Bibione si terrà la prima tappa veneta e l’unica friulana del 17° Kinder Tennis Trophy. Il master finale sarà a Roma dal 23 al 31 luglio. Dal 30 aprile all'8 maggio ci saranno i tennisti mini dai 9 ai 12 anni, iscrizioni entro le ore 12 del 28/4. Dal 7 al 15 maggio toccherà agli junior dai 13 ai 16 anni, iscrizioni entro le ore 12 del 05/05 sul portale MyFit della Federtennis, così come per tutte le competizioni di questo 2022.

Prossimi tornei in programma nel weekend: al Tennis Club Venezia rodeo Open maschile e femminile, iscrizioni entro le ore 12 del 7 aprile. L’ufficiale di gara sarà Matteo Rossetto. All’Arca 974 di Spinea Rodeo tutto di doppio, maschile femminile e misto per giocatori di 3^ e 4^ categoria. Iscrizioni entro le ore 12 del 7 aprile. Dirigono Giorgia e Federica Vinci.